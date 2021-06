Los mejores descuentos del Amazon Prime Day 2021

El Prime Day, el día con mejores ofertas para los clientes de Amazon, llegó este 21 de junio con dos millones de promociones en diferentes artículos, desde ropa y juguetes hasta dispositivos electrónicos.

Este periodo de descuentos está disponible en 20 países, incluidos México y Estados Unidos, que cuentan con el servicio Prime de la tienda electrónica fundada por el empresario Jeff Bezos. Sin embargo, en Canadá se optó por posponer el evento debido a la pandemia de Covid-19.

“Prime Day 2021 contará con la mayor cantidad de ofertas en los siete años de historia del evento”, afirmó la compañía en un comunicado de prensa.

Para poder acceder a las promociones especiales es necesario contar con la suscripción Prime de Amazon, la cual que puede se obtener con una prueba gratuita de 30 días

La suscripción tiene un costo de 99 pesos mexicanos al mes u 899 pesos al año e incluye envíos gratuitos, acceso a la plataforma Prime Video para ver series y películas, dos millones de canciones en Amazon Prime Music y videojuegos.

Aunque hay descuentos en diversos artículos de todas las categorías, el Amazon Prime Day es la mejor temporada para adquirir dispositivos elaborados por la compañía de Jeff Bezos.

El Amazon Prime Day de este año comenzó a las 00:00 horas de este lunes 21 de junio y tendrá una duración de 48 horas.

Esta es la primera jornada de promociones antes de las ofertas que llegarán a Estados Unidos por el Black Friday, que se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre.

#PrimeDay is actually two days, which means we could add an “s” to Prime Day, but choose not to.

Prime Day, June 21 & 22.