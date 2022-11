¿Qué es y cuándo se realizará el Cyber Monday en 2022?

La mejor temporada de promociones está por llegar a Estados Unidos y uno de los días que está cobrando mayor popularidad es el Cyber Monday.

La Federación Nacional de Minoristas (NRF) calcula que más de 63 millones de personas realizarán sus compras en esta fecha. Sin embargo, el día más popular para adquirir productos sigue siendo el Black Friday.

El Cyber Monday es el día en que los comercios en la Unión Americana lanzan sus mejores ofertas en línea, luego de que en el Viernes Negro pusieron las mejores promociones en tiendas físicas y alguna que otra por internet.

Una de las grandes ventajas de esta fecha es que los compradores no necesitan acampar afuera de las tiendas o sufrir por la gran cantidad de gente que abarrota los establecimientos. Los clientes pueden adquirir sus productos desde la comodidad de su hogar y con un solo clic.

La pandemia de Covid-19 causó que el Cyber Monday tuviera sus mejores años de ventas, pues la mayoría de la población se quedó en casa en fin de año y realizaba sus compras por vía electrónica.

Además, las tiendas lanzaron grandes ofertas para impulsar las compras en línea y evitar que los clientes llenaran los establecimientos y se arriesgaran a contagiarse de coronavirus. En 2020, los clientes gastaron más de 10 mil millones de dólares en el "lunes cibernético".

Sin embargo, para este 2022 se proyecta que los clientes adquieran menos productos a causa de la inflación.

A record 166.3 million shoppers are expected during Thanksgiving weekend--almost 8 million more people than last year. Check out NRF's latest holiday data: https://t.co/sFMAIH7cig pic.twitter.com/KIUgM32dJe