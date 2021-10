Retiran alimento para perro por altos niveles de vitamina D

Las autoridades sanitarias emitieron una alerta sobre una marca de alimento para perros, peligrosa por sus altos niveles de vitamina D.

En un aviso de retiro de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), se dijo que la línea de comida Pure Vita Salmon Entree Dog Food de Tuffy’s Pet Foods registró altos niveles de esta vitamina que puede ocasionar problemas graves de salud a los caninos, incluida disfunción renal.

El fabricante retiró de forma voluntaria al menos mil 600 cajas de esta línea envasada en cajas tetrapack luego de que la FDA especificara en su informe que la comida “puede contener niveles elevados de vitamina D”.

Los retiros de los productos defectuosos se distribuyeron a tiendas y comercios minoristas en todo Estados Unidos luego de “identificar y aislar el error” antes de que más productos continuaran siendo distribuidos y vendidos.

Si bien la compañía ni la FDA han recibido informes sobre perros enfermos, Tuffy retiró el producto según un lote específico enumerado en las listas de distribución. La FDA alentó a los consumidores no alimentar a sus mascotas con este producto y que en cambio se deseche o se devuelva.

Por su parte, la compañía sugirió a los usuarios que le dieron de comer este producto a sus perros, monitorearlos y, en caso de mostrar malestares, acudir de inmediato con el veterinario.

De acuerdo con los expertos, los altos niveles de vitamina D pueden provocar a los perros vómitos contínuos, pérdida de apetito, aumento en la sed, aumento en la micción, pérdida de peso y micción excesiva.

Cuando son cantidades excesivas de comida, los perros pueden presentar disfunción renal.

