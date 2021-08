¿Se deben declarar las joyas y piedras preciosas al viajar a EU?

Si viajarás a Estados Unidos con joyas y piedras preciosas, es posible que debas declararlo ante los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La CBP tiene diferentes requisitos para el transporte de joyas si el fin es comercial o si se llevan para uso personal.

No obstante, el gobierno estadounidense sanciona a las personas que importan diamantes desde Sierra Leona, Angola, Liberia y la República Democrática del Congo, ya que se busca reducir el flujo de diamantes usados para financiar guerras contra gobiernos en zonas de conflicto.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza precisa que llevar estos artículos de forma personal generalmente no requiere de una fianza aduanera.

En caso de que las joyas provengan de Estados Unidos, no se requiere realizar algún trámite adicional. No obstante, si las joyas fueron compradas en el extranjero es necesario declararlos al ingreso a país.

El documento con el que se debe realizar la declaración es con el formulario 6059B, en el que también se puede notificar el ingreso de frutas, verduras, carnes y más de 10 mil dólares. Puedes descargar la forma en este link.

$20.7M JEWELRY SEIZURE



CBP officers in Detroit seized over $20 million in undeclared jewelry Monday. The courier arriving from Canada claimed no knowledge of the contents of the package being delivered to a Detroit-based contact.



More via @CBPGreatLakes: https://t.co/rsYQ4VgiWC pic.twitter.com/TwbonfNV0C