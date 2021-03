Video. Estalla pelea en tienda por distanciamiento social

En redes sociales se ha hecho viral un video tomado en el interior de una tienda en Arizona donde usuarias y varias empleadas se ven envueltas en una violenta pelea por no respetar el distanciamiento social.

La pelea masiva fue captada por otro usuario de Bath & Body Works en el centro comercial Fashion Square Mall de Scottsdale, Arizona.

Según los testigos, el incidente tuvo lugar porque una usuaria le reclamó a otra estar muy cerca de ella y no respetar el distanciamiento social.

En las imágenes se muestra a la mujer a la que le pidieron mantener la distancia que comienza a discutir con otra compradora, (que no se muestra en las imágenes) para después continuar con la pelea con una empleada.

Momentos después, una segunda trabajadora se une a la discusión y derriba a la cliente.

“Suéltame”, se escucha mientras otros usuarios y empleados se apresuran a intervenir y levantar del suelo a las mujeres para que dejen de golpearse y tirarse del cabello.

Para entonces, otras empleadas y otras compradoras, que no habían estado involucradas inicialmente, comienzan a pelearse y a jalonearse.

Justo en el momento se escucha al empleado masculino que las separó gritando “¡Fuera ahora!” mientras empuja a una de las usuarias hacia la puerta principal.

La cámara captó también el momento en que el empleado regresa por la mujer que inició el enfrentamiento para sacarla del lugar.

A whole fight just happened at bath & body works I’m dying pic.twitter.com/ocumzj8G9f