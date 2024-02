¡La espera está a punto de terminar! En cuestión de días el Super Bowl LVIII se jugará en Las Vegas con los Kansas City Chiefs enfrentándose a los 49ers de San Francisco este fin de semana.

El máximo juego de la NFL, y quizá del deporte en Estados Unidos, se jugará por primera vez en la historia de Las Vegas, Nevada el próximo domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium, casa del equipo de futbol americano Las Vegas Raiders.

El Allegiant Stadium es uno de los estadios más nuevos de Estados Unidos, popular por albergar importantes eventos como los conciertos de Taylor Swift, Beyoncé y Eton John.

Así es el Allegiant Stadium de Las Vegas

Fue inaugurado en 2020 después de haber tenido una inversión para su construcción de $1900 millones de dólares, lo que lo convirtió al mismo tiempo en el segundo estadio más caro del mundo sólo por detrás del magnífico SoFi de Los Ángeles, la anterior sede del Super Bowl.

Se ubica en 3333 Al Davis Way, Las Vegas, frente al Harry Reid International Airport y a sólo unos pasos del icónico letrero Welcome to Fabulous Las Vegas Sign.

La capacidad del famoso estadio es de 65 mil lugares para juegos de la NFL, aunque puede extenderse a más de 70 mil para eventos como conciertos masivos.

Si bien es sorprendente la cantidad de personas que puede albergar, está lejos de ser uno de los estadios más grandes de la NFL.

Se estima que el estadio MetLife de Nueva York, donde se jugará la final de la Copa Mundial en 2026, es el más grande por capacidad, ya que tiene lugares para 82 mil 500 asistentes.

Tras el hogar de los Giants y Jets de Nueva York, le siguen el Lambeau Field, de los Green Bay Packers (81 mil 441) y el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys (80 mil).

¿Quién cantará en el medio tiempo del Super Bowl en el Allegiant?

Regresando al impresionante estadio y al show de este 2024, el Allegiant también albergará el esperado espectáculo del medio tiempo de Usher y probables invitados.

De acuerdo con la NFL, la superestrella country Reba McEntire interpretará el himno nacional estadounidense; Post Malone se encargará de cantar America the Beautiful y Andra Day, Lift Every Voice and Sing antes de que comience el juego.