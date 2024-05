Todos los aficionados de Cruz Azul están más que listos para enfrentar al América en la gran final de la Liga MX y es que no sólo apoyarán al equipo de sus amores con mosaicos, porras y bengalas. Desde las gradas van a corear su nuevo himno “Andar Conmigo”. ¡Sí, la canción de Julieta Venegas!

Desde hace unas semanas, los hinchas de Cruz Azul han cantado la canción Andar Conmigo en cada partido del equipo de futbol. Lo hacen antes de iniciar, a medio partido y al final, sea cual sea el resultado del partido.

La razón por la que los aficionados adoptaron esta canción es que el director técnico Martin Anselmi publicó un video en sus redes sociales (el pasado 7 de mayo) para anunciar su renovación de contrato con la Máquina Celeste.

El video inicia con una imagen de Martin Anselmi poniéndose una sudadera con el escudo de Cruz Azul para señalar que tiene “bien puesta la camiseta con el equipo”. Aparecen muchas imágenes de la afición y de él mostrando una total entrega en cada partido.

Tituló la publicación con la frase “Festejemos que la vida nos unió” en alusión a que renovó contrato hasta 2027. La canción de Julieta Venegas dice:

Estoy ansiosa por soltarlo todo

Desde el principio hasta llegar al día de hoy

Una historia tengo en mí para entregarte

Una historia todavía sin final

Podríamos decirnos cualquier cosa

Incluso darnos para siempre un siempre no

Pero ahora frente a frente aquí sentados

Festejemos que la vida nos cruzó

Hay tantos caminos por andar

Dime si, tú quisieras andar conmigo oh, oh, oh

Cuéntame si quisieras andar conmigo oh, oh, oh

Los aficionados de inmediato se identificaron con la canción y adoptaron el himno en señal de respaldo al proyecto que lidera el argentino Martin Anselmi. “Lo quiero más que a mi esposa, profe”. “Nunca creí que mi nueva canción favorita sería de Julieta Venegas. Por usted lo que sea, profe Anselmi”, fueron algunos de los comentarios.

Desde entonces, Andar Conmigo resuena en cada partido.

¿Quién es Martin Anselmi? ¿Por qué el cariño desbordado?

Martin Anselmi es un entrenador y periodista deportivo argentino. Su trayectoria pasa por equipos de futbol de Argentina, Ecuador, Chile y Brasil. El 20 de diciembre llegó como Director Técnico de Cruz Azul y en su primer torneo llevó al equipo al segundo lugar de la Tabla General.

El buen juego que ha desarrollado con Cruz Azul estará a prueba los próximos 23 y 26 de mayo, cuando se enfrente al club América en la final con juegos de ida y vuelta.

Esta final es una revancha especial para Cruz Azul porque el 26 de mayo de 2013 perdió el campeonato frente al América en un partido donde anotó el portero Moisés Muñoz y los llevó a una tanda de penales que finalmente perdió la máquina celeste. Es la derrota más dolorosa para Cruz Azul en los años recientes.