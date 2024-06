El periodista deportivo, David Faitelson, criticó fuertemente a la selección mexicana luego de que a poco más de un par de semanas de su debut en Copa América, México sufriera el miércoles una humillante derrota 4-0 ante Uruguay, lo que acentúa las dudas sobre la capacidad del Tri para trascender en el torneo continental.

Una vergüenza la selección mexicana de futbol… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 6, 2024

Aunque el entrenador mexicano Jaime Lozano se vio forzado a descansar a sus mejores fichas, el equipo que plantó en Denver evidenció falta de trabajo y, por momentos, hasta apatía, como ocurrió en la cuarta anotación de la Celeste.

“No estamos tirando estos partidos de preparación, nos servirán mucho para lo que viene. “Hoy no nos tocó disfrutar, pero es para que lo vivan, lo sufran y salgan adelante, todos tienen fortaleza mental para salir de un mal resultado que no termina la carrera de nadie”, dijo Lozano.

Para muchos, la derrota evidencia la falta de un plan real de trabajo de los dirigentes. Lozano lleva más de un año en el puesto y, justo antes de un torneo de alto calado, se decidió emprender un cambio generacional al descartar a veteranos como el arquero Guillermo Ochoa y el atacante Hirving Lozano .

Los jugadores que fueron exhibidos ante Uruguay pudieron disputar una Copa Oro en la que Estados Unidos y Canadá no acudieron sin sus mejores galas, y pudieron disputar todos los amistosos posteriores para llegar a este momento más preparados.

“Estamos tratando de construir algo a mediano y largo plazo, proyectar una mejor selección a futuro y generando competencia, es momento de confiar, de seguir unidos”, sentenció Lozano. “Las derrotas duelen y esta es una más, una en la que el equipo se tambalea, pero queremos que la selección sea inquebrantable”.

Aunque recientemente el presidente de la Federación Mexicana, Ivar Sisniega, y el director de selecciones nacionales, Duilio Davino, afirmaron que el corte de caja para analizar al entrenador será hasta 2026, Lozano tiene una cláusula en su acuerdo que incluye una revisión de resultados luego de la Copa América.

No es secreto que Javier Aguirre, actualmente desempleado, es amigo del alto comisionado Juan Carlos Rodríguez y aunque por ahora su nombre solo ha sido mencionado como asesor, nada se puede descartar nada.

David Faitelson es conocido por sus críticas cuando este tipo de resultados aparecen, sin embargo, lo que sí es un hecho es que la decisión de mantener o no a Jaime Lozano en el banquillo deberá venir con un análisis objetivo no únicamente en torno al DT, sino también a su cuerpo técnico, que no tiene mucha experiencia en ese cargo.

Jaime Lozano no puede ser el entrenador de México. Punto. — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 6, 2024