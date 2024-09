Tres días después de la decepción ante Italia en París, Francia enderezó el rumbo en la segunda fecha de la Liga de Naciones con un triunfo de prestigio ante Bélgica (2-0), este lunes en el Groupama Stadium de Lyon.

La victoria ante los 'Diablos Rojos' belgas, que llegaban de ganar en su estreno a Israel, deja a los 'Bleus' en segunda posición del grupo A2, con tres puntos, los mismos que los 'Diablos Rojos', y tres menos que la 'Azzurra', que volvió a ganar en Israel (2-1) en Budapest.

A pesar de las varias rotaciones con las que el DT galo Didier Deschamps afrontó el partido, dejando de inicio en el banco a Kylian Mbappé y Antoine Griezmann -sólo tres jugadores repitieron en once del cotejo ante Italia- la vigente subcampeona del mundo dejó buenas sensaciones ante una Bélgica a la que ya había apeado en octavos de final de la última Eurocopa.

Kolo Muani adelantó a Francia tras cazar en el corazón del área un rechace del arquero belga Koen Casteels a disparó del Ousmane Demebelé (29). El delantero del París SG fusiló de primeras y ni la oposición que encontró el balón en el torso del central Wout Faes evitó que terminase besando las redes.

Ya en el segundo acto, su compañero en el PSG Demebelé subió el segundo al marcador con un zurdazo inapelable desde dentro del área en una jugada marca de la casa luego de recortar a varios rivales hacia dentro (57).

El ex del FC Barcelona, muy activo e incisivo, supuso un quebradero de cabeza para la zaga del equipo dirigido por Domenico Tedesco.

Corría el minuto 67 de partido cuando saltó al terreno de juego Kylian Mbappé, que gozó de varias ocasiones pero no pudo ampliar su registro de 48 goles que le mantiene como tercer máximo goleador histórico de los 'Bleus'.

Francia conservó así su inercia de los últimos tiempos ante los 'Diablos Rojos', derrotados por cuarta ocasión consecutiva en competición; semifinales del Mundial-2018 (1-0) y de la Liga de las Naciones 2021 (3-2), y después octavos de final el pasado verano boreal en Alemania (1-0).

La defensa francesa sostuvo al cuarteto ofensivo belga (Doku, De Bruyne, Lukébakio, Openda), y en ataque, Kolo Muani se postuló como un inquilino fiable para el punta de ataque, con un sexto gol en 23 partidos.

"No hay alivio como tal. Evidentemente, estoy muy contento por la reacción que tuvimos, de lo que fuimos capaces de hacer ante un muy buen equipo de Bélgica, que nos creó dificultades en los 20 primeros minutos (...). Pero no éramos los peores el viernes y no voy a decir que todo es bonito, que todo está solucionado", declaró Deschamps, cuyo nombre había sido silbado en el momento de la presentación de los onces en el estadio.

Tres puntos, en todo caso, que permiten al seleccionador galo encarar con más tranquilidad la doble cita de octubre, en Budapest ante Israel, y en Bruselas de nuevo ante Bélgica.