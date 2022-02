¿Gisele Bündchen es la culpable? Estos han sido sus intentos para retirar a Tom Brady

Gisele Bündchen ha sido una de las personas más influyentes en las decisiones profesionales de Tom Brady incluido su retiro del futbol americano, según ha declarado el quarterback.

Ante las especulaciones sobre el final de su carrera, jugador estrella de los Buccaneers de Tampa Bay confirmó este martes que es tiempo de concentrarse en otras cosas fuera de la NFL.

“Hay mucho interés en saber cuándo dejaré de jugar, lo entiendo. Pero no me apresurará a llegar a una conclusión sobre eso”, dijo el lunes el exquarterback de los Patriots de New England en el podcast Let’s Go!, con Larry Fitzgerald y Jim Gray, pero un día después reveló que se retira después de 22 años de carrera profesional.

Reportes de ESPN señalaron el fin de semana que el ganador de siete anillos del Super Bowl sabía que su último juego había sido el partido divisional de los Buccaneers contra los Rams de Los Ángeles, pero que no lo anunciaría en las próximas semanas.

Días antes, el jugador dijo en el mismo podcast que después de perder la ronda divisional, estaba concentrado en pasar tiempo de calidad con su familia.

“Mi esposa (Gisele Bündchen) es mi principal apoyo. La lastima ver qué me golpean. Ella merece lo que necesita de mí como esposo y mis niños merecen lo que necesitan de mí como papá”, comentó Tom Brady al argumentar que estar seis meses totalmente concentrado en el futbol americano es complicado para su familia. El jugador tiene dos hijos con Gisele y un hijo de su relación con Bridget Moynahan.

El siete veces ganador del Super Bowl afirma que el futbol americano es una parte extremadamente importante en su vida, pero ahora es más grande al tener hijos también se preocupa por ellos. “Han sido mi principal apoyo”, declaró.

Esta no es la primera vez en que Tom habla sobre la influencia de la supermodelo en su carrera en la NFL y su deseo de que se retire, aunque también es su mayor fan.

En septiembre pasado le dijo a su compañero Rob Gronkowski que podría jugar hasta los 50 años, sólo si su esposa se lo permitiera.

El año pasado, después de ganar su séptimo anillo, Tom Brady afirmó que Bündchen se acercó a él y le preguntó “¿Qué más tienes que demostrar?”. El quarterback admitió que desvió el tema para evitar responderle.

En 2018, la top model le dijo a Ellen DeGeneres que había tratado de hablar con el exjugador de los Patriots para que se retirara, pero no había logrado convencerlo.

Según el propio Tom Brady, Gisele Bündchen ha hecho varios sacrificios por la familia y dejó su carrera en segundo plano para poder concentrarse en sus hijos, mientras él sigue jugando, lo cual ha causado varios problemas entre la pareja.

El jugador de Tampa Bay reveló que la supermodelo le escribió una carta para hablar sobre los conflictos que tenía con el compromiso que mostraba ante su familia. En el texto le decía que ella también tenía metas y sueños, así que debía empezar a preocuparse por los problemas de casa y de sus hijos.

Para salvar su matrimonio, Brady aceptó ir a terapia de pareja, ya que Gisele no estaba satisfecha con su matrimonio. También tuvo que ausentarse de algunas actividades de su equipo para pasar más tiempo en familia.

Otra gran influencia en sus decisiones han sido sus hijos. Tras su salida de los Patriots en 2020, el quarterback tuvo que elegir a qué equipo se movería y Tom eligió Tampa Bay para no alejarse tanto de su hijo mayor Jack, quien vive en Nueva York con su mamá Bridget Moynahan.

Cuando el expatriot estaba por convertirse en agente libre, Gisele Bündchen dijo en Instagram que esperaba que su esposo eligiera un “lugar agradable”, y él escogió la cálida Florida.