Lo que debes saber del Super Bowl Experience; la antesala del Super Bowl LVI

Cada año, como antesala del Super Bowl, se lleva a cabo el evento interactivo Super Bowl Experience, dedicado a los fanáticos de la NFL en la ciudad elegida para la edición en cuestión. Este año, en la edición LVI, se presentará en Los Ángeles.

El Super Bowl Experience es un evento para el que se requiere boleto de entrada. Este 2022 se instalará los dos primeros fines de semana de febrero (5 y 6 y del 10 al 12) en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, ubicado en 1201 South Figueroa Street, en el centro de la ciudad.

El parque es considerado una buena oportunidad para todos aquellos que no pueden experimentar el Super Bowl de primera mano.

Durante una visita, los fanáticos tienen la oportunidad de obtener autógrafos reales de al menos 50 jugadores actuales que triunfan en la liga en sesiones especiales de firmas; además pueden participar en juegos temáticos y comprar productos oficiales de la NFL a precios considerables.

En la experiencia se exhiben los 55 anillos del Super Bowl, incluidos los siete obtenidos por Tom Brady, el mejor jugador en la historia del futbol americano; réplicas de los uniformes oficiales usados en los Super Bowls, cascos y un podio de premiación similar al que se instala al final del evento anual.

Asimismo se exhibe el famoso Trofeo Vince Lombardi, con el cual los fans pueden tomarse fotos, y recuerdos de los juegos durante toda su historia; se lleva a cabo una carrera de 40 yardas contra jugadores de la NFL en pantallas LED.

Otros juegos interactivos incluyen el Ejercicio de dos minutos, donde los huéspedes pueden probar su talento como mariscales de campo pasando la pelota por el campo y hacia tres objetivos antes de que se agote el tiempo; carreras de obstáculos, levantamiento de pesas y saltos verticales.

En la Zona NFL Play 60, los visitantes más pequeños pueden explotar sus habilidades con las artes y manualidades y pueden hacer una actividad de patear, correr, lanzar y defender el terreno de juego.

También se encuentra instalada una pista de baile NFL Play 60 donde los niños pueden presumir sus mejores pasos de baile en el área de defensa.

Los niños menores de 12 años entran gratis. Los boletos individuales para adultos comienzan en $20 dólares.

Los fanáticos que tomen Metro para llegar al Centro de Convenciones de Los Ángeles recibirán un 50 por ciento de descuento en su boleto de admisión general en la taquilla.

Las entradas se pueden adquirir en la aplicación NFL OnePass o en el sitio web www.NFL.com/sbxonsale.

