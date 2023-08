El conflicto legal entre Michael Oher, que inspiró la película “Un sueño posible”, y sus tutores va en aumento.

El lunes pasado se conoció la acción legal que presentó la ex estrella de la NFL contra Sean y Leig Anne Tuohy, en la que asegura que la pareja fingió adaptarlo para enriquecerse a costas de él, y por lo cual les exige una compensación económica, sin embargo ahora son ellos quienes señalan que Michael los extorsionó.

De acuerdo con información difundida este martes por el sitio TMZ, uno de los abogados de los Tuohy reveló que el ex jugador de los Baltimore habría pedido a los que consideraba su familia 15 millones de dólares para no hablar de ellos de forma negativa ante la prensa y que no era la primera vez que los amenazaba.

El defensa rechazó de forma tajante las acusaciones de Oher en el sentido de que los Tuohy lo ayudaron solo para explotar su talento, y que no recibió dinero alguno por las regalías de la película que protagonizó Sandra Bullock, que recaudó más de 300 millones de dólares.

“La tutela se estableció para ayudar con las necesidades del Sr. Oher, que van desde conseguirle un seguro médico y obtener una licencia de conducir hasta ayudarlo con la admisión a la universidad", dijo el abogado, según TMZ.

Michael Oher asegura que los Tuohy nunca lo vieron como parte de su familia

Por su parte, el abogado de “Big Mike”, como se le llama en la película, asegura que Michael descubrió en febrero de 2023 que la tutela a la que accedió no le proporcionaba ninguna relación familiar con los Tuohy.

En los documentos que el representante legal presentó en un tribunal de Tennessee detalló cuáles eran los dos puntos de molestia de su cliente.

"Su relación se deterioró cuando supo que él era el único miembro de la familia que no recibía cheques de ganancias por la película y se fracturó de forma permanente cuando se dio cuenta de que no era adoptado, por lo que no era parte de la familia", subrayó el abogado, Gerard Stranch.

Michael Oher aseveró que Sean y Leigh Anne Tuohy lo engañaron recién cumplió 18 años para que firmara la tutela, un documento que les otorgaba la autoridad para hacer tratos por él, el cual le dijeron no tenía diferencia con la adopción.

"La mentira de la adopción de Michael es una en la que Leigh Anne Tuohy y Sean Tuohy se han enriquecido a expensas de Michael Oher, un joven crédulo cuyo talento atlético podía explotarse para su propio beneficio", reiteró el defensa..

Michael Oher, quien se retiró en 2016, tiene 35 años. En su carrera de ocho temporadas en la NFL jugó para los Ravens, con los que fue campeón, con Titans y con Panthers.

“Un sueño posible”, la película que molesta a Michael Oher

Parte de la historia del exjugador fue contada en la película “Un sueño posible”, en la que se retrata a Oher como un chico negro de 11 años que vivía en las calles en Memphis, Tennessee y recibe el cobijo de una familia blanca adinerada, que según el filme termina por adoptarlo.

Michael, quien cuenta con grandes habilidades deportivas, se gana el cariño de la madre Leigh Anne Tuohy (interpretada por Sandra Bullock), su esposo, Sean, y sus dos hijos, Collins y Sean Jr.

La familia Tuohy impulsa a Oher para que asista a la universidad y potencie sus habilidades físicas que terminan por convertirlo en una estrella de la NFL.

Una historia con final feliz que este lunes el ex 'tackle' afirmó no era del todo cierta a través de su abogado.