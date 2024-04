Tras la llegada del astro argentino Leo Messi a Monterrey, con motivo del enfrentamiento de cuartos de final entre Inter Miami y Rayados de la Concacaf Copa de Campeones, muchos fanáticos se aventuraron a recibir el camión del equipo estadounidense del momento. Desde su llegada al aeropuerto, se comenzó a viralizar la información y decenas de personas se dirigieron al hotel donde el equipo pasó la noche previa al día de partido.

De entre la multitud, destacó la presencia de un niño con un mensaje particular para el 10 argentino, mismo que decía: "Sin ayuditas Messi", el cual se viralizó en redes, pues la polémica en el juego del día de hoy sin duda no hará falta, puesto que el marcador en el partido de ida que se disputó en Estados Unidos fue de 2-1 favor Rayados de Monterrey. En dicho partido no jugó Messi, por lo que se espera que su presencia el día de hoy pueda ser la diferencia para que el equipo estadounidense clasifique a la semifinal del campeonato.

¿A qué tipo de ayuda se refiere el mensaje?

El mensaje del niño al argentino tiene un contexto probablemente direccionado a la polémica que rodeó la Copa del Mundo de 2022 disputada en Qatar, donde muchas personas aseguran que la selección argentina (que resultó campeona) se vio beneficiada por los arbitrajes, otorgándoles penaltis que al criterio de algunos, no tendrían que haber sido concedidos. Todas estas historias se vieron alimentadas por la situación de ese entonces de Messi, que se encontraba jugando en el Paris Saint Germain, equipo perteneciente a dueños catarís.

Los rumores argumentaban que una de las promesas en las negociaciones para que el argentino fichara por el club francés, era beneficiar a su selección durante el mundial, sin embargo, estas versiones nunca han sido comprobadas, pero sí utilizadas para generar polémicas hasta la actualidad.

¿A qué hora y en dónde ver el partido de Inter Miami vs Rayados?

La segunda ronda de cuartos de final entre Rayados vs Inter Miami se podrá ver en televisión mexicana a través de TUDN. La transmisión comenzará desde las 7:30 pero el partido empieza a las 8:30 de la noche. Si te encuentras en Estados Unidos, puedes seguir el encuentro a través de Fubo TV.