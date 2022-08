Pero ¿qué te pasó, príncipe? Tom Brady reaparece con supuestos arreglos faciales

Tom Brady puso fin a su breve descanso para regresar a la temporada 23 con los Tampa Bay Buccaneers, la cual iniciará en septiembre 8 de 2022.

Hace unos meses anunció su retiro definitivo de las canchas, luego de esta noticia que causó revuelo a nivel mundial, el jugador se retractó y dijo que seguiría jugando.

Desde estos cambios de opinión repentinos, se dio a conocer que había renovado su contrato con los Tampa Bay para la nueva temporada; sin embargo, no regresó a las canchas de inmediato como se creía que lo haría para la pre-temporada.

En cambio, el jugador, de 45 años, se tomó un descanso para atender asuntos personales y de salud, dijo en la reciente entrevista que dio, y atribuyó que su ausencia se debía a su edad.

“Cada persona vive situaciones diferentes, todos tenemos desafíos únicos en nuestras vidas. Y yo tengo 45 años, ¿sabes? Hay un montón de cosas en mi vida con las que tengo que lidiar lo mejor que puedo. Es un proceso, algo continuo”.

En la conferencia no especificó el tipo de problemas que tiene, pero después de que se anunciara su retiro, los fanáticos y la misma prensa estadounidense sugirieron que su esposa con Gisele Bündchen y la crianza de sus hijos eran una de las razones por las que abandonaría las canchas.

"We all have really unique challenges to our life. I'm 45 years old, man. There's a lot of sh*t going on."



Tom Brady had this to say on recent leave from team for personal reasonspic.twitter.com/2qTrwZOrup