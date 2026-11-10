El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que un exguardamente mexicano fue acusado por tráfico de productos falsificados. A través de su canal oficial, las autoridades brindaron los pormenores de la detención del deportista que jugó en Atlas, Necaxa y Santos. ¿Quién es? Te contamos los detalles.

El caso fue dado a conocer este martes 10 de noviembre de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas. En el comunicado, las autoridades identificaron al exfutbolista como un ciudadano mexicano de 45 años y exjugador profesional que se desempeñó como portero de equipos de la Liga MX.

¿Quién es Pedro Hernández-Calderón, exportero de Atlas, Santos y Necaxa?

Pedro Hernández-Calderón, exguardameta mexicano que jugó para Atlas, Santos Laguna y Necaxa, permanece bajo custodia en Estados Unidos tras ser acusado de presuntamente participar en una red internacional de tráfico de relojes de lujo falsificados.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los envíos identificados entre 2025 y 2026 habrían alcanzado un valor aproximado de 5.4 millones de dólares si los productos fueran originales.

🚨🚨| BREAKING: Former Mexican player Pedro Hernandez-Calderon charged in a $5.4M international counterfeit trafficking scheme. 🇺🇸💰 Hernandez-Calderon, 45, is a former goalkeeper who played for Atlas, Santos, and Necaxa. The charges allege he operated an import-export business that received counterfeit watches in Laredo for shipment to customers in Mexico. He remains in custody and, if convicted, faces up to 10 years in federal prison and a $2 million fine. Via @USAO_SDTX — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 10, 2026

¿Por qué detuvieron en Estados Unidos al exfutbolista mexicano?

De acuerdo con la denuncia, Hernández-Calderón presuntamente operaba un negocio de importación y exportación en Laredo, Texas, que recibía relojes falsificados para posteriormente enviarlos a clientes en México.

La investigación tomó fuerza después de que las autoridades incautaran cuatro relojes de lujo falsificados el pasado 5 de octubre de 2026 en Anchorage, Alaska. Los artículos tenían como destino un almacén ubicado en Laredo.

A partir de este hallazgo, las autoridades de Alaska coordinaron acciones con corporaciones policiales del sur de Texas para identificar a las personas relacionadas con los envíos.

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Pedro Hernández-Calderón?

Si Pedro Hernández-Calderón es declarado culpable de los cargos que enfrenta, podría recibir una pena de hasta 10 años en una prisión federal de Estados Unidos, además de una posible multa de hasta dos millones de dólares.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llevó a cabo la investigación con la asistencia de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Servicio Postal de los Estados Unidos; actualmente, el caso está a cargo del fiscal federal adjunto Thomas Sekula.