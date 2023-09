Los fanáticos aseguran que Taylor Swift y Travis Kelce hacen bonita pareja y que juntos están haciendo “canon” la canción de ella You Belong With Me, donde el interés romántico es una estrella del futbol americano.

Pero su relación a ojos del mundo no queda allí. En términos de poder y dinero, Taylor y Travis conformarían una pareja millonaria.

Y es que es de dominio público que Swift es una de las cantantes mejor pagadas y con más dinero de la industria musical, con una fortuna valorada en los $749 millones de dólares, mientras Kelce es una de las estrellas mejor pagadas de la NFL.

¿Cuánto gana Travis Kelce?

De acuerdo con Spotrac , herramienta en línea encargada de recolectar datos sobre salarios y contratos de los deportistas de élite de Estados Unidos, Kelce recibe un salario anual de $11 millones 250 mil dólares más bono de entrenamiento de $250 mil dólares como jugador de los Kansas City Chiefs, actual campeón del Super Bowl.

Kelce firmó un contrato por cuatro años para permanecer en la posición de tight end del equipo. Según se estima, tiene un tope de salario de $14 millones 801 mil 667 dólares.

En general, su contrato de cuatro años le asegura un total de $57 millones 250 mil dólares, incluidos $22 millones 750 dólares garantizados; el contrato finaliza en 2025.

¿Cuánto dinero tiene Travis Kelce?

Por los años de trayectoria, tipo de trabajo e impacto mundial, Taylor Swift es mucho más rica que Travis Kelce.

Celebrity Net Worth estima que el jugador de los Chiefs, y doble ganador del Super Bowl, tiene una fortuna de $30 millones de dólares en 2023.

Su popularidad dentro de la industria del deporte no sólo se limita a ser el ala cerrada de los Chiefs, sino que es considerado uno de los mejores alas cerradas de la historia de la NFL, lo que ha ayudado al equipo a ganar dos Super Bowl, a romper varios récords de rapidez y a ser influencia en el mundo del marketing.

Y es que Kelce, de 33 años, es colaborador, modelo y embajador de marcas como McDonald’s, Papa John’s, Nike, L’Homme de Maison, LG, Tide, Dick’s Sporting Google y Helzberg Diamonds.

¿Quién es la familia de Travis Kelce?

Kelce y su familia se hicieron virales en redes sociales el año pasado al finalizar el Super Bowl LVII, y es que el jugador se enfrentó a su hermano, Jason Kelce, que juega en los Philadelphia Eagles.

Durante el encuentro, los Kansas City Chiefs derrotaron a los Eagles 38-35.

Al final del partido, la madre de los Kelce bajó a la cancha para apoyar a su hijo que había pedido y celebrar con su hijo ganador; las imágenes de Donna Kelce se hicieron virales en internet al mostrarse dividida entre sus dos únicos hijos.

El hermano de Travis es Jason Kelce, center de los Philadelphia Eagles, de 35 años, que ganó el Super Bowl en 2018.

Jason y Travis son originarios de Cleveland Heights, Ohio. Son hijos de Ed Kelce, representante de ventas en el negocio del acero y Donna Kelce, que se dedica a la filantropía y a los programas de podcast con sus hijos.