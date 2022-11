10 razones para visitar AREA15, el nuevo hot spot de arte en Las Vegas

Si nos pidieran tres palabras para definir AREA15 en Las Vegas serían: inmersivo, arte y alucinante.

AREA15 es un nuevo distrito de arte y entretenimiento donde las experiencias inmersivas te llevarán a despertar tus sentidos y descubrir portales a otro mundo. Todo aquí tiene un estímulo visual, sensorial o cognitivo.

Su instalación está ubicada a minutos del Strip en 3215 S. Rancho Drive, Las Vegas, justo a la salida de la carretera I-15 y Desert Inn Road. Por fuera parece un enorme cubo negro, similar a un almacén, pero, por dentro, el arte y los colores neón son protagonistas.

Foto: DianaEspinoza

En Vive USA tuvimos la oportunidad de visitar esta atracción que abrió en 2020 y te damos 10 razones para que tú también lo hagas en tu próxima visita a Las Vegas, Nevada.

1. Arte antes de entrar

La experiencia de AREA15 comienza antes de cruzar la puerta. En su exterior hay una instalación de arte que cautiva con obras tan llamativas como In every lifetime I will find you de Michael de Michael Benisty. Pero debes prestar atención a otras experiencias ocultas, como el túnel de percepción Infinity Ship con decenas de espejos.

Foto: Diana Espinoza

2. Omega Mart

Omega Mart es el corazón de AREA15. Es una instalación tan compleja como fascinante. A simple vista, los turistas entran a un mercado surrealista donde los productos están presentados y empaquetados para servir a la ironía.

Pero al cruzar la puerta de un refrigerador se abre una experiencia a otro mundo repleto de instalaciones de arte inmersivo, principalmente con obras de artistas locales, regionales y emergentes de todo el país.

Algunas obras visuales se proyectan en las paredes, otras se tocan y algunas más brindan la sensación de entrar a un mundo de psicodelia. En Omega Mart hay juegos ocultos y retos que puede llevar a los visitantes más curiosos horas resolver.

Por eso, en este espacio conviven tanto los visitantes que quieren tomar una foto instagrameable como aquellos que indagan hasta lo más profundo de la narración para resolver los acertijos. Necesitarás al menos dos horas para recorrer la instalación.

La empresa de arte Meo Wolf dice que con OmegaMart, su misión es inspirar la creatividad a través del arte, el juego y la exploración para que la imaginación transforme nuestros mundos. Puedes reservar tus entradas en este enlace.

Foto: Diana Espinoza

3. Tú eliges las experiencias

Algo que nos encantó de AREA15 es que la entrada general es gratuita y una vez adentro pagas sólo por las experiencias que quieres vivir. No obstante, aunque no pagues ni un dólar para entrar, sí debes reservar tu entrada en su página web. Selecciona la fecha en la que irás y así garantizarás una mejor estancia.

Toma en cuenta que algunas atracciones se llenan más rápido que otras, por lo que también conviene reservarlas con anticipación en esta página.

4. Museum Fiasco

Museum Fiasco es una de las actividades imperdibles dentro de AREA15. Su instalación audiovisual Cluster es inmersiva y pretende explorar las relaciones entre el espacio, el tiempo y la percepción. “A través de una sincronización cuidadosamente elaborada entre el sonido y la luz, y una voluntad de explorar los límites de la percepción humana, se crea una experiencia muy especial que te transporta a un viaje psíquico de geometría abstracta”, anotan.

Cluster dura 12 minutos. No puede extenderse más porque hay sonidos fuertes, luces y efectos de niebla que pueden llegar a molestar a personas con sensibilidad. De hecho, a estas últimas se les pide que lo eviten.

Foto: Diana Espinoza

5. Dueling Axes

Dueling Axes es una instalación perfecta para visitar entre amigos. Si necesitas quitarte el estrés, aquí te permitirán arrojar hachas con el objetivo de que des a la diana de un tiro al blanco.

Hay 18 carriles de lanzamiento con capacidad para seis participantes cada uno, una sala VIP privada y un bar de servicio completo. Así que también podrás tomarte unos drinks mientras pasas una tarde fabulosa y divertida en grupo.

Dueling Axes tiene tableros digitales para anotar los puntajes del grupo al lanzar las hachas. Lo hace todo más interesante y divertido.

Foto: Diana Espinoza

6. 5 Iron Golf

Ya sea que ames el golf o seas un principiante, te encantará entrar a 5 Iron Golf. Es un establecimiento para jugar golf bajo techo, pero añade videojuegos y experiencias interactivas para hacerlo más entretenido y accesible.

El personal te da los palos de golf necesarios y puedes iniciar retos entre tus amigos mientras también se relajan en cómodos sillones y piden bebidas.

Foto: Diana Espinoza

7. Realidad virtual

Volar es posible en AREA15 de Las Vegas. Al contratar la experiencia Birdly, podrás imitar el vuelo de un pájaro gracias a la realidad virtual. Esta atracción imita todos los aspectos de la experiencia de volar: desde el viento bajo tus alas hasta una vista de pájaro de algunos de los paisajes más espectaculares del mundo.

8. Restaurante The Beast

Por supuesto que AREA15 tiene restaurantes y The Beast también es toda una experiencia. Su decoración tiene toques industriales, futurísticos y rústicos. De acuerdo con su propia descripción, es un comedor en el vientre de un dragón.

El renombrado chef Todd English, cuatro veces ganador del premio James Beard, está a cargo del menú. Te recomendamos el plato de carne BBQ, pizzas, hamburguesas y nachos, que fue el manjar con el que nos deleitamos en nuestra estancia. No necesitas reservar, se atiende a los comensales por orden de llegada.

Foto: Diana Espinoza

9. Liftoff

Liftoff fue una experiencia maravillosa. La dinámica es la siguiente: al salir al “patio” de AREA15, pides un cóctel y cuando sea tu turno subes a un bar flotante que se eleva a 130 pies de altura. Una vez arriba, podrás apreciar el paisaje de Las Vegas desde las alturas.

De acuerdo con su página web, el paseo panorámico con vistas de 360 grados está inspirado en aeronautas y aviadores del presente, pasado y futuro.

“¡Toma vuelo de día o de noche! Por la noche, LIFTOFF se llena de energía con un espectáculo de luces que rivaliza con las luces parpadeantes en el suelo y más allá”, anotan.

Los menores de 12 años tienen pase gratis, siempre y cuando vayan acompañados por un adulto con boleto.

Foto: Diana Espinoza

10. Tiendas

Las tiendas de AREA15 son distintas a todo lo que encontrarás en Las Vegas. Tienen la ropa, accesorios y objetos coleccionables más extraños y extravagantes. Además, hay máquinas expendedoras con obras de arte de artistas locales.

Foto: Diana Espinoza

Horarios de AREA15

lunes 12:00–01:00

martes 12:00–00:00

miércoles 12:00–00:00

jueves 12:00–00:00

viernes 12:00–02:00

sábado 10:00–02:00

domingo 10:00–00:00