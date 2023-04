¿Te vas de vacaciones y viajas en avión, pero no quieres pagar equipaje documentado? Si tu viaje es corto seguramente podrás salir adelante con tu artículo personal y carry on; es decir el equipaje de mano.

¿Qué es el equipaje de mano?

El equipaje de mano es aquel que puedes subir contigo a la cabina de pasajeros del avión. Puede ser una maleta de mano (carry on), mochila (o ambos) cuyo contenido no supere los 10 kilos de peso. No se documenta y sólo pasa la inspección en el arco de seguridad.

¿Qué artículos y alimentos se pueden llevar en el equipaje de mano?

La realidad es que la gran mayoría de los artículos de higiene personal, ropa, comida y dispositivos electrónicos pueden llevarse en el equipaje de mano, siempre y cuando no sean líquidos en envases mayores a 100 mililitros.

La condición para que líquidos y geles puedan llevarse en el equipaje de mano o artículo personal es que sean guardados en recipientes individuales de una capacidad no mayor a 100 ml (3.4 oz.) y colocados dentro de una bolsa de plástico resellable no mayor a 20 x 20 cm.

Algunas tiendas venden botellitas vacías para rellenar de líquidos; puedes comprarlas u optar por algunos que ya tengas, siempre y cuando no rebasen la cantidad. También hay pastas de dientes, shampoo y otros productos que ya venden en envases pequeños para viajes.

Juntando todos los líquidos que llevas no debes sobrepasar la cantidad máxima de un litro por pasajero.

Otros de los artículos prohibidos son navajas u objetos punzocortantes que puedan usarse como armas. Sin embargo, debes saber que está permitido llevar objetos de uso cotidiano como cortauñas o rastrillos con la navaja cubierta.

También debes saber que aunque al principio hubo mucha incertidumbre sobre los palos de selfie o estabilizadores, ahora ya se permite llevarlos si son plegables. Lo más que puede pasar es que el oficial lo saque para su revisión.

Otra cosa importante es que puedes llevar comida sólida y así ya no pasarás hambre en el avión. Lleva comida seca, dulces, chocolates, galletas, sándwiches y más.

No lleves tu computadora, celulares y dispositivos electrónicos en el equipaje documentado. Son bienvenidos en el equipaje de mano.

Aquí 30 artículos y alimentos que sí puedes llevar en tu equipaje de mano y no sabías

Estos son los objetos permitidos por la TSA.

-Cortauñas.

-Paraguas.

-Estabilizador o selfie stick.

-Bebidas alcohólicas en envases de menos de 100 ml.

-Comida sólida (no enlatada).

-Comida para bebé.

-Medicamentos.

-Maquillaje sólido o en polvo.

-Licuadoras sin cuchilla.

-Bolas de boliche.

-Pan.

-Celulares, laptop y dispositivos electrónicos.

-Cigarros.

-Carne, Mariscos y Vegetales Cocidos (Sin Líquidos).

-Tenazas y planchas de cabello con cable.

-Computadora de escritorio.

-Cámaras digitales.

-Toallitas desinfectantes.

-Frutos secos.

-Pilas secas (AA, AAA, C y D).

-Máquinas de afeitar eléctricas.

-Rastrillos.

-Botellas de agua vacías.

-Tenedores.

-Rallador.

-Secadoras de cabello.

-Audífonos.

-Joyas.

-Sacapuntas.

-Pizza y pasteles.

En México, hubo una controversia reciente sobre si las aerolíneas deben cobrar el equipaje de mano o no. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sostuvo que este tipo de equipaje no se debe cobrar, siempre y cuando el pasajero también cumpla con los estándares.

Los pasajeros tienen derecho a abordar un avión con un equipaje de mano que no supere los 10 kilos de peso de forma gratuita, incluso puede subir dos piezas que en conjunto no superen este límite.Así queda establecido en el artículo 47 Bis, fracción IX de la Ley de Aviación Civil.