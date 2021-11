El Día de Acción de Gracias o Thanksgiving es la fiesta más importante para los estadounidenses. Se celebra el cuarto jueves de noviembre, cuando las familias se reúnen para agradecer por la libertad que disfrutan, el hogar y los alimentos.

Thanksgiving tiene su origen como una variante de los festivales que se celebran con motivo de la cosecha. Los peregrinos llegaron a Estados Unidos en 1620, tras cruzar el Océano Atlántico para separarse de la iglesia “oficial” Pasaron un crudo invierno y sufrieron por comida fresca.

“La primavera siguiente, los indígenas wampanoag enseñaron a los colonos a cosechar maíz y otros cultivos autóctonos, y también enseñaron a los recién llegados a pescar y cazar”, apunta la Embajada de Estados Unidos.

Para el otoño de 1621, los peregrinos tuvieron una abundante cosecha y organizaron un banquete para dar su agradecimiento a Dios.

Actualmente, el Día de Acción de Gracias también se celebra con desfiles y ceremonias representativas en varias ciudades de Estados Unidos. Toma nota de los destinos donde pasarás el mejor fin de semana.

1. Nueva York

Nueva York se ha convertido en la mejor ciudad para pasar el Thanksgiving gracias a la popularidad de la que goza el desfile anual de Macy’s; el cual se caracteriza por incluir globos gigantes que se elevan entre los rascacielos.

Este 2021, el desfile comenzará en 77th Street y Central Park West el 25 de noviembre a las 9:00 a.m. Se dirigirá hasta Columbus Circle, girando hacia Central Park South y marchando por Sixth Avenue. Termina en la 7th Avenue frente a Macy's Herald Square.

Todos quienes admiren el desfile en las calles principales deberán usar cubrebocas y estar vacunados.

Después del desfile puedes dirigirte a sus restaurantes a comer una deliciosa comida o cena de Thanksgiving. No te quedes sin probar el pavo y las papas caramelizadas. Completa con un pay de manzana o pastel de calabaza.

Nueva York también cuenta con decenas de tiendas para aprovechar el Black Friday.

2. Chicago, Illinois

Chicago no se queda atrás y también presenta un desfile de Día de Acción de Gracias con globos de helio, carrozas y animadores. Este 25 de noviembre, comenzará a las 8:00 a.m. en State Street, avanzando hasta Congress Parkway y Randolph Street. Finaliza alrededor de las 11:00 a.m.

Algunos restaurantes con comidas y cenas ad hoc son The Signature Room, Pearl’s Place, The Smith, Coco Pazzo y Prime & Provisions.

Después del Black Friday dale paso a la Navidad en Lightscape, la pista de hielo McCormick Tribune y ZooLights en el zoológico de Lincoln Park.

3. Plymouth, Massachusetts

Para celebrar el sentido más puro del Thanksgiving, trasládate a donde todo empezó en Plymouth, Massachusetts. En este lugar se asentó la primera colonia de peregrinos y actualmente sus residentes muestran orgullo por este hecho histórico.

Hay desfiles y representaciones donde los participantes se disfrazan de peregrinos, nativos americanos, soldados y patriota. En las calles hay recuentos históricos, carrozas, grupos ecuestres y personas que tocan tambores.

4. Orlando, Florida

Macy’s también tiene un desfile en Universal Orlando Resort. Hay globos de helio y desfilan personajes de películas como Shrek, Minions y Madagascar. Al mismo tiempo, puedes disfrutar de la iluminación de Navidad en el Mundo Mágico de Harry Potter y Grinch and Friends Character Breakfast.

5. Nueva Orleans, Louisiana

Los Grambling Marching Tigers y el Southern Human Jukebox encabezan el desfile anual del Día de Acción de Gracias. Aquí predominan las bandas de música de estudiantes y unidades militares.

Los restaurantes de Nueva Orleans te esperan con el turducken, un platillo cajún de Thanksgiving compuesto por una pechuga de pollo dentro de una pechuga de pato que a su vez va en un pavo. Su sabor es tan sorprendente como extraña su composición. También hay platos a base de cangrejo y ostras.

Para completar tu día acude a una carrera de caballos o pasea por el barrio francés.

