5 eventos para disfrutar en San Diego durante la Comic-Con 2022

La Comic-Con en San Diego ya arrancó, pero si no obtuviste boletos para el evento no hay de qué preocuparse, la ciudad californiana ofrece diversas actividades para los amantes de las historietas.

La convención más importante de ciencia ficción en el país se realiza del 21 al 24 de julio en el Centro de Convenciones de San Diego.

En el evento algunas de las charlas más destacadas son las relacionadas con The Walking Dead, Game of Thrones, Star Trek y con el Universo Cinematográfico de Marvel, para lo que llegarán decenas de artistas de cine y televisión al recinto.

Fuera del centro de convenciones, estas son las actividades que se realizarán en San Diego por la Comic-Con:

En el Museo de la Comic-Con se instaló una exhibición sobre el famoso superhéroe Spider-Man, que ha sido llevado de las historietas a la pantalla grande en diversas ocasiones.

La instalación ofrece a los fanáticos un recorrido por los 60 años de historia del superhéroe arácnido, con esculturas de tamaño real, disfraces y artículos coleccionables.

El costo de entrada al Museo de la Comic-Con es de 30 dólares por adulto, 18 dólares para niños de cuatro a 12 años y 24 dólares para estudiantes.

Afuera del estadio de beisbol Petco Park se instalará una zona interactiva donde los fanáticos de los videojuegos podrán probar los últimos lanzamientos de Nintendo, como Kirby and the Forgotten Land, Nintendo Switch Sports y Mario Strikers: Battle League.

El acceso estará abierto de 10 a 18 horas del 21 al 23 de julio y el 24 de julio de 10 a 16 horas.

En el estacionamiento del estadio también se ofrecerán alimentos y bebidas de los personajes de Nintendo.

En el Liberty Public Market de la ciudad se organizará una cacería del tesoro con las gemas del infinito. Quien reúna todas las gemas ganará la cacería y podrá reclamar un premio.

La cacería se realizará durante todos los días de la Comic-Con y terminará en cuanto la gema diaria sea hallada.

El evento se llevará a cabo de 11:00 a 18:00 horas. El acceso es completamente gratuito y pueden participar personas de todas las edades.

En el Grand Hall del Manchester Grand Hyatt se instaló una exposición con artículos relacionados con la convención más famosa de ciencia ficción. Tiene dibujos, pinturas, esculturas y artículos únicos.

Además, algunos productos estarán disponibles a la venta para mayores de 18 años.

La entrada estará abierta a partir de las 9:00 horas de jueves a domingo y el acceso es libre.

