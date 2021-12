¡Adiós, Mirage de Las Vegas! Será un Hard Rock con forma de guitarra

Los turistas en Las Vegas tendrán que decir adiós al hotel Mirage pero, a cambio, pronto podrán hospedarse en un hotel con forma de guitarra de la cadena de Hard Rock.

MGM Resorts International anunció que llegó a un acuerdo para vender las operaciones de The Mirage Hotel & Casino a Hard Rock International por $ 1,075 millones de dólares; esperan que la transacción se cierre en 2022.

Bill Hornbuckle, director ejecutivo y presidente de MGM Resorts International, dijo que la noticia es un hito importante para la ciudad de Las Vegas.

“Como parte del equipo que abrió The Mirage en 1989, sé de primera mano lo especial que es y la gran oportunidad que representa para el equipo de Hard Rock. Quiero agradecer a todos nuestros empleados de Mirage que constantemente han brindado experiencias de juegos y entretenimiento para nuestros huéspedes durante más de tres décadas”, señaló.

MGM está renovando su oferta y al vender The Mirage usará el capital para adquirir The Cosmopolitan of Las Vegas y sumar CityCenter, un complejo de 30 hectáreas.

Jonathan Halkyard, director financiero y tesorero de MGM Resorts International, dijo que seguirán siendo asignadores disciplinados de nuestro capital para maximizar el valor para los accionistas.

El Mirage abrió en 1989 y fue adquirido por MGM Resorts en 2000. La propiedad icónica, ubicada en el corazón del Strip de Las Vegas, es conocida mundialmente por su volcán, así como por sus opciones dinámicas de entretenimiento.

MGM Resorts conservará el nombre y la marca The Mirage, otorgándolo a Hard Rock libre de regalías por un período máximo de tres años mientras finaliza sus planes de cambiar el nombre de la propiedad. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2022.

Hard Rock ya tiene un hotel con forma de guitarra en la ciudad de Hollywood, Florida, y fue todo un éxito. El edificio tiene 35 plantas, 638 habitaciones y más de 137 metros de altura.

Las suites más exclusivas tienen una superficie que supera los 370 metros cuadrados, con dos salas de estar, tres habitaciones, jacuzzi, una cocina en dos niveles y algunas hasta cuentan con piscina privada.

Los turistas tienen diversión infinita en la piscina con tamaño superior a tres campos de futbol; pueden nadar e incluso practicar kayak y remo. El Guitar Hotel también tiene 19 restaurantes y 20 bares y salones; además de casino con 3,100 máquinas tragamonedas, 193 juegos de mesa y una sala de póker de 45 mesas.

Ejemplos del estilo grandioso del lugar son una piscina con un tamaño superior a tres campos de fútbol y cabañas alrededor y un auditorio con capacidad para más de 6,500 espectadores.