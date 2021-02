Alaska acaba con el requisito de prueba de Covid-19 para viajeros

Este fin de semana expiró el decreto que obligaba a todos los viajeros a presentar los resultados de una prueba de Covid-19 para poder ingresar a Alaska, en Estados Unidos.

Luego de que se cumplió el plazo fijado por la administración estatal, el gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, anunció que no era necesario prolongar esta medida, derivadas de la crisis de Covid-19.

Dunleavy explicó que la orden para exigir los resultados negativos a una prueba de detección de coronavirus es el primer paso para volver a la normalidad, ya que más personas en el estado han sido vacunadas contra el virus SARS-CoV-2.

Aunque ya no será forzoso para todas las personas que lleguen a Alaska, el gobernador insta a que los viajeros se la realicen de forma voluntaria y someterse a otra prueba entre cinco y 14 días después de llegar.

El mandatario estatal recordó que el gobierno del estado instaló varios centros para realizar pruebas de Covid-19 . En los aeropuertos los test no tienen costo para los habitantes ni para los turistas.

Al expirar la declaración de emergencia, ya tampoco es obligatorio que los viajeros se aislen durante cinco días al llegar a Alaska

Para los viajeros internacionales todavía es obligatorio presentar los resultados negativos a la prueba de detección de coronavirus si llegan por vía aérea a Alaska o a cualquier aeropuerto de Estados Unidos, por mandato de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Sin cumplir con este requisito, las aerolíneas tienen prohibido permitir que el pasajero aborde el avión.

