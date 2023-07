Icon of the Seas, un barco casi cinco veces más grande que el Titanic, está navegando los océanos y ya se convirtió en el crucero más grande del mundo, gracias a Royal Caribbean.

El navío está realizando sus primeras pruebas en el mar, pero su gran debut lo realizará hasta enero de 2024, cuando inicie sus viajes desde Miami hasta el Caribe. Entre los destinos que incluirá en sus siete noches de itinerario de encuentran CocoCay, Cozumel, Phillipsburg y Roatán.

El crucero más grande del mundo, creado por Royal Caribbean, conjunta la aventura de los parques acuáticos con el ensueño de las vacaciones en la playa.

Además, el navío es el primero de Royal Caribbean en ser propulsado por gas natural licuado y contar con tecnología de celdas de combustible, para ser más amigable con el medio ambiente.

Icon of the Seas ha sido comparado con el Titanic, por las grandes expectativas que rodean a su inauguración, pero es cinco veces más grande y pesado que el trasatlántico que se hundió en 1912.





¿Cuánto mide el crucero más grande del mundo?





El enorme y colorido barco mide 365 de largo y pesa cerca de 250 mil 800 toneladas que se mantienen a flote gracias a su tecnología de construcción.

Icon of the Seas tiene una capacidad para 5 mil 610 pasajeros y 2 mil 350 integrantes de la tripulación. En total tiene 20 cubiertas, pero hay dos que están reservadas para el alojamiento de la tripulación y para el funcionamiento del barco.

También cuenta con más de 2 mil 800 camarotes, la mayoría diseñados para familias de más de tres integrantes, así como 40 bares y restaurantes.

Debido a sus dimensiones, el navío supera a cruceros como Wonder of the Seas y Harmony of the Seas, que eran los más grandes.





¿Cómo es el parque acuático en el crucero Icon of the Seas?





Una de las principales atracciones del crucero es que cuenta con el parque acuático más grande que existe en el mar.

El parque Category 6 cuenta con seis toboganes acuáticos, Además tiene otras siete albercas y nueve jacuzzis donde los huéspedes podrán relajarse.

Icon of the Seas posee un minigolf, una zona donde los huéspedes podrán escalar y una sala de juegos.