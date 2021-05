Así es Yellowstone Club, lugar donde Ben Affleck y JLo vacacionaron juntos

Ben Affleck y Jennifer Lopez volvieron a acaparar la atención mediática, después de 17 años de haber terminado su romance, debido a las recientes vacaciones que tuvieron en un club privado y de super lujo en Montana.

Según los informes, los actores pasaron unos días juntos en un chalet, propiedad de Affleck, ubicado en Yellowstone Club, una estación de esquí privada cerca de Big Sky.

Yellowstone Club, la escapada romántica de JLo y Ben Affleck

Yellowstone Club es un exclusivo destino, ubicado en el remoto enclave montañoso de Big Sky, Montana, elegido por muchas personalidades del mundo de los negocios, el deporte y Hollywood, incluidos Bill Gates, Tom Brady, Justin Timberlake y Eric Schmidt.

Ben de 48 años uno de los miembros exclusivos del lugar ya que tiene una casa privada en alguna parte del complejo.

Según una fuente cercana al actor, el viaje fue planeado por él mismo justo al final de la temporada de esquí para poder disfrutar de una estancia discreta y romántica con Jennifer Lopez.

“La temporada de esquí acaba de terminar en Yellowstone, por lo que era más tranquilo y proporcionaba el escenario perfecto para un viaje romántico en el que podían pasar tiempo solos”, le dijo la fuente a Page Six.

Una propiedad en el complejo llega a costar entre $2 millones y $25 millones de dólares, según el tipo de residencia, la ubicación, los beneficios, el tamaño y el estilo, es decir, moderna o tradicional.

En tanto, las tarifas de las membresías tienen un costo inicial de $300 mil dólares, de acuerdo con estimaciones de Business Insider. Para ser miembro, los interesados deben poseer una casa o un departamento en el lugar; las membresías están limitadas a 864 hogares.

De acuerdo con un artículo de The New York Times, estas propiedades comparten varios servicios, entre ellos salas de esquí con casilleros individuales, secadoras de botas de más d e $5 mil dólares, literas, entradas con calefacción, además de múltiples salas de madera, modernas instalaciones con estilos acogedores, iluminación moderna, acabados de ultra lujo, múltiples habitaciones, un campo de golf y hasta jacuzzis privados con vistas a las montañas heladas.

Entre las instalaciones más nuevas se encuentra Rainbow Lodge, que incluye un restaurante, spa, gimnasio equipado y una piscina de cobre.

Por si no es suficiente, la seguridad del complejo presume de ser de élite, con sus terrenos protegidos por un equipo de seguridad dirigido por un ex oficial del Servicio Secreto que se une a los cuerpos de seguridad de cada celebridad o millonario empresario que lo visita.

Más allá de las bellezas arquitectónicas, el complejo ofrece más de 15 remontes y 60 senderos para descubrir sus maravillas naturales, así como una amplia variedad de pistas que incluyen pistas para principiantes, caminos empinados y senderos llenos de árboles para los esquiadores expertos.

En otra zona del complejo, se encuentra un área especial para los niños, donde a través del programa de esquí Li’l Rippers se les enseña a los más pequeños a esquiar o a hacer snowboard.

Cuando no hay nieve, el lugar ofrece la oportunidad de explorarlo a través de bicicleta, por senderismo o escalada de montaña.

