Así puedes conseguir entradas gratis en Universal Orlando

Universal Orlando Resort ofrece a los residentes de Latinoamérica la posibilidad de disfrutar cuatro días de las emociones de parques temáticos por el precio de un boleto de dos días, con el regreso del famoso “Compre 2 días, y obtenga 2 días gratis”.

Los visitantes pueden aprovechar esta increíble oferta para visitas hasta el 2 de marzo de 2023, lo que les brinda la oportunidad de disfrutar de una gran cantidad de experiencias emocionantes en Universal Studios Florida y Universal's Islands of Adventure, además, dependiendo de las fechas que visiten el destino, acceso a las festividades de temporada incluidas en la admisión regular para los parques, como las Celebraciones Navideñas y el evento de Mardi Gras.

¿QUÉ ATRACCIONES INCLUYE?

Hay mucho que ver y hacer en Universal Orlando, y con esta oferta, los visitantes tienen mucho tiempo para explorar atracciones únicas y el emocionante entretenimiento que solo se puede encontrar en este épico destino.

Correr junto a una feroz manada de Velociraptors a velocidades de hasta 112 km/h en Jurassic World VelociCoaster, la montaña rusa de lanzamiento más rápida y alta de Florida, en Universal's Islands of Adventure.

Ingresar a dos tierras temáticas con emociones innovadoras y diversión mágica en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade en Universal’s Islands of Adventure y The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley en Universal Studios Florida.

Desenvolver lo asombroso y relajarse durante la temporada navideña con una increíble colección de festividades en ambos parques temáticos, como Navidad en The Wizarding World of Harry Potter, Grinchmas, Universal's Holiday Parade con Macy's y más, durante la celebración de Universal Orlando's Holidays, que se realiza todos los días en noviembre 12 al 1 de enero de 2023.

Disfrutar de la celebración Mardi Gras de Universal: una versión familiar del icónico carnaval con un desfile espectacular, comida inspirada en cocina internacional, música en vivo y toneladas de collares (el evento se llevará a cabo en la primera mitad de 2023; las fechas se anunciarán pronto)

¿CUÁNTO Y DÓNDE COMPRAR LOS BOLETOS?



La oferta "Compre 2 días, obtenga 2 días gratis" comienza en US$ 281.99 (más impuestos), en www.UniversalOrlando.com, por un boleto de parque a parque y los cuatro días deben usarse dentro de un período de siete días consecutivos.

El precio se determina en función de la primera fecha seleccionada para la visita, y los precios y la disponibilidad varían según el día.



Por solo $35 adicionales, los visitantes pueden agregar la entrada al parque temático acuático Universal's Volcano Bay, un oasis tropical que ofrece el equilibrio perfecto entre emoción y relajación, donde se puede hacer de todo, desde descansar en la arena de una playa justo en medio de Orlando hasta enfrentar una caída de 38 metros, dentro de un enorme volcán, en la atracción Ko'okiri Body Plunge.

*Con información de Universal Orlando Public Relations