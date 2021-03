Así será el nuevo parque temático de Peppa Pig en Legoland Florida

Legoland Florida Resort estrenará una nueva atracción especial para los más pequeños de la familia.

Se trata de un parque temático exclusivo de Peppa Pig, el popular personaje de la serie animada británica favorito de pequeños kindergardianos.

Aunque hay atracciones que hacen alusión a la caricatura en todo el mundo, este parque debutará en Winter Haven durante el 2022 como el primer parque independiente de la cerdita, según detalló un comunicado emitido por Merlin Entertainments.

El nuevo complejo contará con una serie de atracciones mecánicas, atracciones interactivas y paisajes de juego temáticos, así como una área especial de juegos acuáticos, detalló la empresa en la misiva.

Por si no fuera poco, el parque tendrá shows en vivo organizados por el mismo parque y sus empleados, además de botargas de los personajes principales que recorrerán el lugar para consentir y fotografiarse con los pequeños visitantes.

Este proyecto surge de la nueva asociación entre Merlin Entertainments que opera Legoland y Hasbro, la compañía que posee la marca registrada de Peppa Pig en el mundo.

Según la misiva, el nuevo complejo se dirigirá a usuarios de edad preescolar, mismo público que disfruta de las aventuras del personaje en la televisión.

Se espera que Hasbro revele más detalles sobre los juegos y atracciones específicas del complejo hacia finales de este verano.

Por el momento se adelantó que el parque requerirá un boleto por separado de Legoland y una vez que abra al público, mantendrá un calendario de funcionamiento completo, durante todo el año.

Asimismo, Merlin dijo que el parque tendrá pases anuales disponibles, además de pases inclusivos que permitirán el acceso al parque temático de la cerdita y al parque acuático de Legoland, así como a otras atracciones estelares de Merlin Entertainments en el área de Florida.

Fue a finales de 2020 cuando el parque temático anunció su expansión para incluir nuevas atracciones. Un plano presentado en la municipalidad mostró al menos seis atracciones más, ya incluida la nueva de la cerdita Peppa, además de un edificio aledaño que todavía se presume como un futuro restaurante temático.

De acuerdo con información de CNBC, Peppa Pig es una de las propiedades principales de Entertainment One. En 2020, fue el programa infantil más transmitido del mundo y la franquicia de Hasbro vendió más de mil millones de dólares en mercadería de este personaje.

Cuando Hasbro adquirió eOne, también se llevó consigo otras lucrativas marcas que incluyen Transformers, Power Rangers y Monopoly, además de marcas infantiles como PJ Masks y Ricky Zoom.

Coming in 2022, the world's first-ever Peppa Pig Theme Park! Visit Peppa Pig and friends in sunny Winter Haven, Florida! Sign up for the latest updates at https://t.co/tyyY77bqPh pic.twitter.com/0zPWL2FQ5f