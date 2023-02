Orlando, Florida, tiene una amplia oferta de atracciones turísticas más allá de los icónicos parques temáticos de Disney World y Universal Studios, entre ellas The Crayola Experience Orlando.

Este destino es un espacio perfecto para los juegos interactivos y para la desarrollar la creatividad del más pequeño de la familia durante tres o cuatro horas en sus más de 26 atractivos, salas, laboratorios y talleres.

¿Qué hacer y ver en Crayola Experience Orlando?

Los niños pueden unirse a actividades de dibujo y recortes, armar rompecabezas, crear arte digital, aprender sobre la historia, fabricación y ciencia detrás de los productos Crayola.

Tanto niños como adultos pueden disfrutar de actividades artísticas en su patio de juegos, asistir a presentaciones de teatro en vivo, crear y personalizar su propia crayola con moldes de figuras y múltiples colores.

Crayola Experience asegura encantar a sus visitantes con estas y más atracciones llenas de creatividad, color y diversión.

Ubicación y horarios

La experiencia se encuentra en el interior del centro comercial Florida Mall en 8001 S Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32809, Estados Unidos.

Está cerca del Aeropuerto Internacional de Orlando, y de hoteles como el Rosen Shingle Creek, The Florida Hotel and Conference Center, Coco Key Hotel and Water Resort Holiday Inn Winter Haven y Reunion Vacations Homes, los cuales pueden facilitar la visita con toda la familia.

Puedes encontrar otras sedes de Crayola Experience en Chandler, Arizona; Easton, Pennsylvania; Mall of America, Minnesota y en Plano, Texas.

Abre de lunes a viernes a las 10 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde, en sábado y domingo cierra a las 8 de la noche.

Precios

Las admisión general (para visitantes de 3 a 64 años) oscila en los $24.99 dólares, mientras que los menores de 2 años entran gratis. Puedes obtener tu reservación con anticipación a través de su página web. Da clic aquí.

Los pases anuales están entre los $30 y $35 dólares.

También hay paquetes familiares de cuatro pases por $104 dólares o de tres pases por $83.

Por precios especiales, los visitantes pueden comer dentro del establecimiento pizza, palomitas de maíz y bebidas.

Hay posibilidad de que los eventos temporales tengan un costo extra, por lo que es necesario revisar el calendario según el día de tu visita.

