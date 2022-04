Aumentan carriles de camiones en garita para cruzar entre Tijuana y San Diego

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) inauguró los nuevos carriles para que vehículos comerciales crucen entre Tijuana y San Diego, en la garita de Otay Mesa que conecta a México con Estados Unidos.

Los carriles de procesamiento de camiones comerciales pasaron de nueve a 16 en el puerto de Otay Mesa, ubicado en el 9777 de Vía De La Amistad.

El incremento forma parte del proyecto de modernización y expansión de una la garita más importante para el comercio en la zona de California.

CBP explicó que el objetivo del incremento es reducir los tiempos de espera y de emisiones de los vehículos. Además, se busca acelerar la importación de envíos a tiempo y mejorar la cadena de suministro.

El administrador regional interino de la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, Dan Brown, señaló que el aumento de carriles ayudará a “eliminar conflictos vehiculares de larga data dentro de las instalaciones que han obstaculizado los flujos comerciales durante décadas”.

El proyecto de modernización de la garita de Otay Mesa, en la frontera de Tijuana con San Diego, no sólo incluye la expansión de los accesos para vehículos comerciales. También se pretende mejorar las instalaciones para los millones de peatones que cruzan cada año, al aumentar de seis a 12 los carriles de procesamiento.

Honored to witness the completion of the cargo area expansion and modernization at Otay Mesa, the busiest commercial land port of entry in California. Congratulations to @US_GSAR9 and @CBPSanDiego for this important milestone that will improve our binational trade pic.twitter.com/rmrbEKbJ2J