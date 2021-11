Austin, Texas, la mejor ciudad para reubicarse, según investigación

Austin, Texas fue elegida como la mejor ciudad para reubicarse a nivel mundial por una reciente investigación hecha para encontrar las mejores ciudades para mudarse durante estos tiempos pandémicos.

El sitio de finanzas Money de Reino Unido estudió las mejores ciudades de todo el mundo de acuerdo con las oportunidades que ofrecen a sus residentes como el salario promedio mensual, el servicio de internet y su rapidez; oportunidades y lugares para el entretenimiento como restaurantes, parques y atracciones; esperanza de vida, seguridad, entre otros factores que garantizan una vida cómoda.

La investigación tomó en consideración otros factores que mejoran la experiencia de mudanza de un lugar a otro como el clima, precio promedio de propiedad y costos de vida mensuales excluyendo los precios de alquiler.

Gran parte del top 10 está dominado por ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Las Vegas.

Dentro del top 20 se incluyen ciudades como Washington DC y Chicago; en la posición 21 figuró Nueva York.

Mejores ciudades para mudarse

10. Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Recibe a sus nuevos residentes con la oportunidad de obtener salarios anuales de hasta $2 mil dólares, 954, más de 4 mil 524 restaurantes, 16 espacios naturales y una velocidad de internet de 20 Mbps.

Los residentes y turistas se ven atraídos por lugares como The Strip, Bellagio, Stratosphere Las Vegas y The Venetian Casino and Grand Canal.

9. San Francisco, California

Además de los servicios que ofrece, atractivos precios de vivienda y estilo de vida, San Francisco también es considerada como la mejor ciudad del mundo en general por su progresividad, aceptación, sostenibilidad para vida y la vida social.

Algunas de sus atracciones principales son el Puente Golden Gate, Prisión de Alcatraz, Lombard Street y el Cable Car.

8. Muscat, Omán

Ofrece salarios promedio mensuales de $1545 y climas de agradables a calurosos de hasta 27.3 grados, lo que lo hace un destino de mudanza perfecto para residentes que aman el calor y las actividades al aire libre.

7. Miami, Florida

La ciudad costera tiene los puntajes más altos en el costo mensual de vida, un atractivo salario mensual y un sinfín de sitios turísticos y recreativos como South Beach, Little Havana, Freedom Tower, Venetian Pool, Art Decó District y Key Biscayne.

6. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

La lujosa ciudad ofrece un salario mensual promedio de $2 mil 624 dólares, además de un costo de vida de $2 mil 289 por mes; más de 2 mil 700 restaurantes.

5. Los Ángeles, California

Tiene un costo promedio de $6 mil 019 en vivienda y un promedio de $3 mil 124 dólares en el costo de vida por mes.

Entre todas las maravillas, sorpresas y puntos de interés que resguarda la ciudad de Los Ángeles, existe un sinfín de museos de todo tipo para el gusto de los más de 50 millones de visitantes que llegan a la ciudad cada año.

Algunos de sus puntos de interés incluyen Disneyland, The Getty Center, Universal Studios Hollywood, y el Observatorio Griffith.

4. Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Fue elegida principalmente por su clima más soleado durante gran parte del año. Asimismo, presume de tener uno de los salarios mensuales más atractivos con $2 mil 580.

3. Charleston, Carolina del Sur

Uno de los principales factores que dejaron a esta ciudad en el tercer lugar es su salario promedio de $3 mil 536 dólares por mes y la velocidad de internet de 106.5 Mbps, lo que por mucho, la más rápida de todas las ciudades enlistadas.

En 2019, esta ciudad fue elegida como la que mejores experiencias turísticas ofrece en todo Estados Unidos, además de tener una atractiva cultura, gastronomía, sitios de interés, paisajes, compras y amabilidad de los residentes.

2. Tokio, Japón

Es la segunda mejor ciudad para reubicarse. La ciudad, también conocida por ser la más grande del mundo, ocupa el segundo lugar debido a su cantidad de restaurantes, espacios verdes, así como su esperanza de vida promedio, con residentes que viven en promedio 84 años.

1. Austin, Texas

Austin es la mejor ciudad para mudarse del estudio debido a que tiene la tercera mejor velocidad de internet de todas las ciudades clasificadas. Asimismo, presume de tener el puntaje más alto en términos de clima promedio y salarios mensuales.

Entre sus principales atracciones se encuentra el Capitolio del Estado, Zilker Park, Six Street y Lady Bird Lake.

