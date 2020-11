Black Friday y Thanksgiving: ¿Estará abierta la frontera de Estados Unidos?

México y Estados Unidos comparten una frontera que se extiende por más de 3,000 kilómetros, la cual ha llevado a los habitantes de las ciudades fronterizas a compartir tradiciones y un comercio incesante.

Black Friday es una de las fechas más esperadas por los mexicanos que viven cerca de la frontera, pues viajan al país vecino para aprovechar las ofertas y descuentos que tienen las tiendas estadounidenses en electrónica, electrodomésticos, ropa y más. Este 2020 será el 27 de noviembre.

Thanksgiving o Día de Acción de Gracias también es celebrado por muchos mexicanos, especialmente por los que tienen familia en Estados Unidos. Cada año, suelen cruzar la frontera para cenar en familia. Este 2020, Thanksgiving es el 26 de noviembre.

Sin embargo el frenesí de compras y las cenas familiares no serán los mismos este año debido a la pandemia de coronavirus. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos piden no viajar para celebrar Thanksgiving y evitar las compras presenciales. Llaman a cenar en el hogar y a realizar compras en línea.

Frontera tendrá tendrá cierre parcial

Además, de los llamados a la mesura, Estados Unidos y México acordaron extender por un mes más las restricciones al tránsito en la frontera terrestre que comparten.

Al menos hasta el 21 de diciembre, estará restringido el paso por la frontera terrestre a viajeros que no demuestren que su viaje es esencial. Es decir, la restricción aplica para viajes por compras, turismo y reuniones familiares. No obstante, ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes sí pueden cruzar hacia Estados Unidos.

Las restricciones se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo.



Ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza que estarán vigentes hasta las 23:59 hrs. del 21 de diciembre de 2020. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 18, 2020

Los mexicanos que no tengan residencia o ciudadanía de USA y quieran hacer compras, reunirse con familiares o hacer turismo deberán viajar por avión a Estados Unidos. Aunque se sugiere evitarlo porque el riesgo de contagio aún es alto.

Sí tienen permitido viajar a Estados Unidos…

1) Quienes viajan por avión...

Todos los mexicanos que cuenten con una visa de turista (o cualquier otra) y un pasaporte mexicano tienen permitido entrar a Estados Unidos por avión, siempre y cuando su entrada sea autorizada por un oficial de CBP en el aeropuerto o cruce de entrada.

La Embajada de Estados Unidos en México no ha anunciado restricciones a los viajes por avión durante la pandemia por coronavirus. Incluso, el embajador Christopher Landau, ha comentado varias veces en sus redes sociales que los viajes por avión están permitidos. Sin embargo, sugiere no viajar si no es estrictamente necesario, pues el riesgo de contagio de Covid-19 aún es alto.

2) Viajeros esenciales por la frontera terrestre...

Los viajes desde México a Estados Unidos por la frontera terrestre están permitidos para los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y para los viajeros esenciales. Aquí la lista de los autorizados:

1) Para trabajar en el sector de la agricultura.

2) Para asistir a una institución educativa.

3) Para recibir un tratamiento médico.

4) Para apoyar en las labores de emergencias como funcionario público, refuerzo para el gobierno o personal de emergencia.

5) Como trabajador involucrado en el comercio transfronterizo.

6) Militares o diplomáticos que llevarán a cabo operaciones.

7) Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que regresan a Estados Unidos.

Todos los extranjeros que soliciten el ingreso a Estados Unidos deberán contar con visa y pasaporte vigentes, así como recibir la autorización de un oficial de Aduanas. Pueden pedirte pruebas de que tu viaje es esencial. Considéralo.

No tienen permitido viajar a Estados Unidos

1) Mexicanos cuyo viaje no es esencial y viajan por frontera terrestre

No pueden viajar a Estados Unidos quienes quieren hacerlo por la frontera terrestre (a pie o auto), pero su motivo de viaje no es esencial. Es decir, tiene intenciones turísticas, de visita de familiares o compras.

Si deseas viajar por motivos de turismo, ocio, compras o visita de familiares y amigos deberás hacerlo por avión o postergar tu viaje hasta que se levanten las restricciones terrestres.