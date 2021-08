Canadá abre su frontera a Estados Unidos: guía y requisitos para viajar

Este 9 de agosto de 2021, Canadá abrió su frontera terrestre y aérea para viajes no esenciales a los estadounidenses completamente vacunados.

Las autoridades tomaron esta decisión tras el aumento de las tasas de vacunación. No obstante, los contagios aumentaron en las últimas semanas y actualmente el promedio nacional es de 945 nuevos casos reportados diariamente (30 de julio - 5 de agosto), un aumento del 48% con respecto a la semana anterior.

El gobierno canadiense eliminó el requisito de cuarentena para los ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos completamente vacunados, por lo que podrán entrar sin escala desde este lunes.

Después de un año y medio de restricciones, tendrán permitida la entrada aún cuando su motivo de viaje sea turismo, visita de familiares o compras. Por supuesto, también es válida una razón de estudios o trabajo.

Canadá sólo admitirá viajeros que hayan completado su esquema de vacunación, al menos 14 días antes de ingresar, con una de las vacunas aprobadas por su gobierno. Son:

1) Pfizer-BioNTech.

2) Moderna.

3) AstraZeneca.

4) Janssen de Johnson & Johnson

Hasta nuevo aviso, no son aceptadas las de Bharat Biotech, Cansino, Gamaleya (Sputnik), Sinopharm, Sinovac y Vector Institute.

If you're fully vaccinated and planning to enter Canada, use this checklist to make sure you meet all requirements and don't miss any steps:

1) Los viajeros procedentes de Estados Unidos aún deberán presentar una prueba negativa de Covid-19 para entrar a Canadá, realizada, como máximo, 72 horas antes de la llegada al país. La prueba debe ser molecular (PCR).

2) Próximamente, el gobierno anunciará una nueva estrategia de pruebas fronterizas en aeropuertos y cruces fronterizos terrestres en la que “los viajeros completamente vacunados no necesitarán una prueba posterior a la llegada a menos que hayan sido seleccionados al azar”. Mantente atento a los canales de información.

3) Es requisito estar asintomático a la llegada a Canadá.

4) Los viajeros deben presentar una copia digital o en papel de su comprobante de vacunación. Es importante que esté en inglés o francés. Si el original está en otro idioma debe ser traducido.

5) Deberán informar dónde se quedarán en caso de que tengan que hacer cuarentena obligatoria por un caso cercano.

6) Dentro de las 72 horas previas a entrar a Canadá, los viajeros deben compartir sus datos, información de vacunación y salud en la aplicación ArriveCAN o en su portal web. Ahí podrás verificar si la provincia hacia la que te diriges tiene requisitos adicionales de entrada.

