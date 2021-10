CBX llega a la apertura de frontera con ampliación de CBP y facilidades para cruzar a EU

Estados Unidos y México comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros. Sus ciudadanos la convierten en una de las más activas del mundo al cruzarla constantemente.

Este martes, las autoridades anunciaron que reabrirán la frontera terrestre en los primeros días de noviembre a viajeros completamente vacunados y con motivos no esenciales como turismo, compras y visita de familiares.

La noticia llega luego de que la frontera permaneciera parcialmente cerrada por 19 meses, desde marzo de 2020. Sigue en este enlace los detalles de la reapertura.

Si estás pensando en viajar a California apenas se levante la restricción, debes saber que una de las maneras más sencillas de cruzar al Estado Dorado es mediante el puente Cross Border Xpress (CBX).

El Cross Border Xpress es un puente que conecta a México con Estados Unidos (y viceversa), exclusivo para pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tijuana (TIJ). No debes salir del aeropuerto para poder cruzar, únicamente seguir los letreros y dirigirte a este puente peatonal.

Brinda acceso a más de 35 destinos entre México y Estados Unidos y está abierto las 24 horas.

Actualmente, el Cross Border Xpress cuenta con cuatro cabinas dobles de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para procesar a pasajeros, pero a partir del 15 de noviembre se duplicarán gracias a una ampliación de 645 metros cuadrados.

La ampliación llega justo a tiempo para las temporadas con más tráfico de viajeros: Thanksgiving Day y las fiestas navideñas.

Pero esto no es todo. Desde noviembre de 2020, el Cross Border Xpress cuenta con tecnología de reconocimiento facial del 97% de precisión en las áreas de CBP para agilizar la acreditación de identidad y llevar un proceso libre de contacto.

Los viajeros que ya hayan tramitado y pagado su permiso I-94 por internet podrán pasar por únicamente una revisión en lugar de hacer dos filas.

El Aeropuerto Internacional de Tijuana construye una nueva instalación de procesamiento de pasajeros (más de 44,965 metros cuadrados) que permitirá a las aerolíneas expandir su servicio aéreo internacional y convertir TIJ en un verdadero aeropuerto binacional con la capacidad de ofrecer acceso a 2 países y un solo proceso de inmigración personalizado.

Todos los pasajeros que entren o salgan de EU lo harán desde este edificio y está programado para completarse en diciembre de 2022, la fase 1 se abrirá a fines de 2021.

“Este edificio procesador nos va a permitir que, por ejemplo, un pasajero que viene de San Diego y tiene como destino final Guatemala no tenga que pasar migración mexicana porque no hay razón, no va a internarse en suelo mexicano. Entonces él entraría a través del CBX, documentaría e iría a una zona estéril a esperar su vuelo e ir hasta Guatemala. Llegando a Guatemala pasaría la migración correspondiente”, explica Robles a VIVE USA.