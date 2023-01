Conciertos más relevantes del 2023 para no perderse en Las Vegas

Cada año, Las Vegas brilla por sus decenas de opciones de entretenimiento, incluidos los conciertos de grandes artistas que llegan a la ciudad a consentir a sus fanáticos con presentaciones de alto nivel, en noches continuas.

Durante el año pasado, Las Vegas operó casi a la normalidad luego de la pandemia, lo que significa que este 2023 podría no limitarse en nada y traer los mejores shows masivos en vivo sobre el Strip.

Además de los conciertos en tour de las estrellas, la ciudad alberga shows permanentes llamados residencias, donde las presentaciones suelen llevarse a cabo en noches seguidas o con bastante frecuencia en el mismo lugar.

Residencia Rod Stewart

Durante años el rockero ha conquistado Las Vegas con su música y talento. Este 2023 traerá de vuelta sus más grandes éxitos durante su residencia en The Colosseum Caesars Palace en fechas seleccionadas de mayo y noviembre de 2023.

Residencia de Adele

Adele se encuentra en medio de su serie de conciertos Weekends With Adele en noches seleccionadas en The Colosseum At Caesars Palace.

Los shows comenzaron hacia finales de 2022 y se extenderán en fechas seleccionadas hasta marzo de 2023.

Residencia de Keith Urban

La estrella de country se presentará en fechas seleccionadas de marzo a julio de 2023 en el Teatro Zappos de Planet Hollywood.

El esposo de Nicole Kidman promete traer consigo sus más grandes éxitos y diversión en un ambiente alegre y puramente country.

Residencia de Katy Perry

La estrella californiana extenderá su residencia Play en fechas seleccionadas de febrero a abril de 2023 en The Theatre Resorts World.

Como es característico de Katy, sus shows están llenos de colores, deslumbrantes disfraces, pero sobre todo de sus más grandes éxitos.

Residencia de Maroon 5

Como una de las bandas de pop más icónicas en las últimas décadas, Maroon 5 también tuvo la oportunidad de organizar una serie de espectáculos en la ciudad.

Su esperada residencia comenzará en marzo de 2023 en Park MGM.

Residencia de Bruno Mars

Otro grande consentido de Las Vegas se presentará con su residencia en fechas seleccionadas hasta marzo de 2023.

Bruno Mars promete increíbles shows en solitario con su concepto 24K Magic en el teatro Dolby Live de Park MGM.

Anteriormente hizo una breve residencia en el mismo lugar con Anderson Paak. Ambas celebridades crearon el exitoso dúo Silk Sonic.