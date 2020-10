La pandemia de Covid-19 impactará al turismo invernal de Yellowstone, ubicado en Montana, Idaho y Wyoming, debido a que decenas de hoteles y cabañas cerrarán para evitar la propagación del virus.

El invierno es una de las épocas más importantes para el turismo de la región, ya que recibe a miles de visitantes que buscan un destino para esquiar.

Al igual que el resto de los parques nacionales de Estados Unidos, Yellowstone cerró en marzo para evitar la aglomeración de visitantes y contener el coronavirus. En mayo comenzó su reapertura paulatina con medidas sanitarias estrictas, pero algunas unidades de alojamiento temen un repunte para el invierno.

Los principales cierres se llevarán a cabo en la zona de Old Faithful, donde se ubica el géiser del mismo nombre y que es una de las principales atracciones del Parque Nacional de Yellowstone.

El hotel Old Faithful Inn permaneció cerrado durante la temporada de verano y no operará durante el invierno, por primera vez en más de 50 años.

Behind the closed doors in the Old Faithful Inn lobby.



While the Old Faithful Inn lobby is closed to the public and guests this summer due to COVID, you can still get a glimpse through the front windows of the grandeur! pic.twitter.com/OphYWpPBZU