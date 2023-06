Si estás por viajar en avión seguramente te preguntarás entre las diferencias en el equipaje que puedes llevar, según la categoría que compraste con tu aerolínea, pues no querrás pagar de más.

La mayoría de las líneas aéreas incluyen al artículo personal, pero cobran tarifas adicionales por el equipaje de mano y el documentado.

Cada una de estas maletas tiene características específicas y hay objetos que no puedes llevar en algunas. Si no sigues las normas podrías tener problemas en los filtros de seguridad.

Algunas aerolíneas cambian las dimensiones permitidas para cada equipaje, pero la mayoría siguen las mismas reglas para el peso. Procura revisar cuánto pesa tu maleta antes de llegar al aeropuerto para que no te hagan un cargo adicional por el exceso.





¿Qué es un artículo personal en un vuelo?





El artículo personal es una mochila, bolsa de mano, maletín de laptop o portafolios que puede subir a la cabina contigo al momento de volar.

Este tipo de equipaje debe tener las dimensiones adecuadas para caber en el espacio debajo del asiento frente a ti en el avión y no puede llevar líquidos en envases de más de 100 ml.

El artículo personal lo incluyen todas las aerolíneas sin costo adicional, incluso en sus categorías más baratas.

¿Sabías que todas nuestras tarifas incluyen un artículo personal y una pieza de equipaje de mano sin costo? Hay un Aeroméxico para todos, elige la tarifa hecha a tu medida:





¿Qué se considera como equipaje de mano?





El equipaje de mano, al igual que el artículo personal, se puede llevar en la cabina de pasajeros en el avión.

No obstante, puede ser una maleta o mochila de dimensiones más grandes que no supere los 10 kilos, aunque algunas categorías premier de las líneas aéreas se permiten hasta 15 kilos, y debe de caber en el área de portaequipaje.

En la también llamada maleta carry on no puedes llevar líquidos en envases de más de 100 mil y deben de ser almacenados en en una bolsa de plástico resellable no mayor a los 20 x 20 cm. Tampoco se puede superar la cantidad de un litro por pasajero en conjunto con todas las botellitas.

En el equipaje de mano no se pueden llevar encendedores eléctricos, líquidos o aerosoles inflamables, armas, baterías de litio ni bebidas alcohólicas que no hayan sido compradas en el área de Duty Free.

Lo que puedes llevar en tu maleta de mano son objetos como ropa, libros, celulares, computadoras, cámaras fotográficas, audífonos, zapatos y power banks.

🧳Al viajar en avión, conoce las dimensiones y el peso permitido para el equipaje. ✈️



🔎Consulta toda la información que en #Profeco te brindamos, y conoce tus derechos.



🔗 https://t.co/XeAWMZBUNm pic.twitter.com/9GUlme0IJz — Profeco (@Profeco) March 8, 2023

¿Qué es el equipaje documentado y qué se puede llevar en él?





El equipaje documentado es una maleta que puede ser chica, mediana o grande que no pese más de 23 o 25 kilos, según la tarifa que adquiriste con tu aerolínea.

Esta maleta se debe de dejar en el área de mostradores de la línea aérea para que la guarden en la zona de carga del avión en el que viajarás. Luego de que llegas a tu destino, debes recogerla en las bandas.

En el equipaje de mano puedes llevar todo tipo de objetos que no sean baterías, líquidos o aerosoles inflamables, encendedores ni sustancias consideradas peligrosas. Sin embargo se recomienda que no guardes objetos de valor, pues existe la posibilidad de que la maleta se pierda o de que te roben algunos artículos.