¿Cuándo y a qué hora se podrá ver la ‘luna rosa’ de abril?

Abril llega con diferentes eventos astronómicos, pero el más espectacular será la luna rosa que se espera para el tercer fin de semana del mes.

La luna rosa será la siguiente luna llena y aparecerá después del crepúsculo del 16 de abril, a nueve grados sobre el horizonte sureste.

La luna llena es la fase lunar en la que mejor se puede apreciar la iluminación del Sol en el lado diurno del satélite natural de la Tierra.

El espectáculo podrá disfrutarse a simple vista después del atardecer. Los binoculares no son una buena opción para la luna llena, ya que se pierden las texturas de los cráteres y las cadenas montañosas que se ven en otras fases.

Tampoco se puede ver mucho con un telescopio sencillo, ya que el satélite natural parece plana y demasiado brillante. Una opción es comprar un filtro especial para la luna que quite el resplandor de la superficie y se puedan apreciar sus detalles

Today, our Moon is in its Waning Crescent phase. The portion of the Moon that we see illuminated by the Sun will continue to decrease until there's a new moon.https://t.co/5nJv7VLX1w pic.twitter.com/1r95Zl1Mlz