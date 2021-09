Llevar alcohol durante tu viaje de avión no está prohibido. Puedes hacerlo, siempre y cuando respetes las reglas en aeropuertos de Estados Unidos impuestas por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La manera en la que transportas tu cerveza artesanal, bebidas mezcladas o licores dependerá del porcentaje de alcohol que incluyan. ¡Toma nota!

1) Bebidas con menos del 70% de alcohol

Esta categoría incluye a la mayoría de cervezas, vinos y licores con porcentajes de alcohol de 7%, 24% y 48%.

Equipaje de mano

Se permite si va en envases menores a los 100 ml. y en una bolsa transparente resellable. Recuerda que en la maleta de mano no se puede transportar más de un litro por pasajero.

Para verificar que no rebasas el límite permitido, en algunos aeropuertos te piden guardar tus líquidos en una bolsa que ellos te proporcionan. Ésta deberá cerrar completamente, por lo que es muy importante que tus envases también sean iguales o menores a 100 ml aunque no estén llenos completamente. Los de capacidad superior no pueden ingresar aún si el contenido es menor.

Equipaje facturado

Las bebidas alcohólicas con más del 24% pero menos del 70% de alcohol están limitadas en el equipaje documentado a 5 litros (1.3 galones) por pasajero y deben estar en envases minoristas sin abrir.

Las bebidas alcohólicas con un 24% de alcohol o menos no están sujetas a limitaciones en el equipaje facturado.

2) Bebidas con más de 70% de alcohol

Las bebidas que superan el 70% de alcohol están prohibidas tanto en el equipaje de mano como en el documentado. Así que debes dejarlo en casa si no quieres que te las confisquen.

No puedes beber tu propio alcohol a bordo del avión. Si deseas una copa, debes pedirla a tu aerolínea.

¿Y si compras alcohol en las tiendas libres de impuestos?

El alcohol que compras en las tiendas libres de impuestos en el aeropuerto está limitado a 5 litros por pasajero, pero su porcentaje de alcohol no debe rebasar el 70%.

Si compraste las bebidas en el extranjero y tienes un vuelo a Estados Unidos deben estar empaquetadas en una “bolsa transparente, segura y a prueba de manipulaciones por parte del minorista. Si el bolso parece abierto o manipulado, no se permitirá que vuele en su bolso de mano”, dice la TSA. También debes guardar el recibo para demostrar que lo compraste en las últimas 48 horas.