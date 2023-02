Hawái fue elegido por un reciente conteo como el destino ideal para disfrutar de una romántica luna de miel dentro de Estados Unidos.

De acuerdo con el ranking elaborado por US News and World Report, el estado, ubicado en el Océano Pacífico, presume de tener a cinco de sus islas dentro del top 10 de The Best Honeymoon Destinations in the USA 2019.

Kauai, Maui, The Big Island, Lanai y Honolulu, con las posiciones 1, 2, 4, 6 y 10, figuraron en la lista gracias a su belleza tropical, clima cálido durante gran parte del año, atracciones naturales y cultura.

Para realizar la lista, se tomó en cuenta los precios de alojamiento, comentarios y calificaciones de expertos sobre cantidad y tipo de atracciones como paseos en helicóptero, comida, entretenimiento en general, además del ambiente, privacidad, reputación de las ubicaciones.

“Elegir el destino de luna de miel perfecto para ti puede parecer abrumador, especialmente al planificar la boda”, dijo Christine Smith, editora de viajes de US News y parte del equipo de autores de la lista.

“Las planificaciones de US News Best Honeymoon Destinations ayuda a simplificar esta decisión para que los recién casados puedan elegir su viaje ideal ya sea que tengan un presupuesto ajustado o prefieran pasar sus vacaciones postnupciales en una playa”.

California presume de tener dos románticos destinos, también con acceso a la playa, reputación, una amplia oferta de atracciones centradas, en su mayoría, en compras y sitios naturales.

El resto del ranking fue tomado por dos ciudades de este del país y una más del oeste.

A continuación te dejamos con el top 10 completo para que tomes nota y comiencen con la planificación de tu romántica escapada.

10. Cannon Beach, Oregón.

Lo que ofrece: varias posibilidades alojamiento, desde hoteles, hasta posadas y cabañas privadas; paisajes de Ecola State Park, actividades al aire libre en Arcadia Beach, senderismo en Oswald West, visitas a las cuevas marinas y la cascada de Hug Point.

9. Honolulu, Oahu, Hawái.

Tiene resorts de lujo, restaurantes, boutiques y museos. Las parejas pueden relajarse en las playas de North Shore y Sunset Beach, aprender en el Monumento Nacional de Pearl Harbor y en el Diamond Head.

8. Charleston, Carolina del Sur.

Lo mejor del lugar son sus paisajes sureños, casas y edificios de estilo español, calles empedradas, paseos en carruajes, tiendas de clase mundial restaurantes, spas, cruceros al atardecer.

7. Sanibel Island, Florida.

También ubicada en la costa, este idílico pueblo tiene vistas inigualables hacia el mar, “acogedoras y románticas” cabañas o posadas a buen precio y actividades al aire libre con restaurantes y entretenimiento de fácil acceso.

6. Lanai, Hawái.

Ofrece exclusividad en sus alojamientos, atracciones y playas debido a su poca concurrencia durante el año. Tiene visitas a los acantilados de lava roja a bordo de vehículos o a pie, actividades al aire libre como esnórquel en Polihua, campos de golf y avistamiento de ballenas.

5. Big Sur, California.

Como otro destino playero, el lugar ofrece paisajes idílicos, una amplia oferta de atracciones y actividades, paseos por el Parque Estatal Limekiln y por la tranquila playa de Pfeiffer, avistamiento de ballenas jorobadas y de cóndores; paseos en carretera, spas, restaurantes y tiendas de clase mundial.

4. The Big Island, Hawái.

Los recién casados pueden internarse en la selva, visitar cráteres volcánicos y caminar sobre montañas nevadas. Tiene disponible viajes al Parque Nacional de los Volcanes y al Parque Estatal Akaka Falls.

3. Carmel Beach, California.

Presume de pintorescos restaurantes, variedad de alojamiento en posadas, hoteles y cabañas. Tiene a la Ocean Avenue con tiendas acceso directo tranquilas zonas para disfrutar del sol, surfear o nadar.

2. Maui, Hawái.

Es ideal para disfrutar del romanticismo en sus playas, de la aventura en el Parque Nacional Haleakala o bien de las vistas de la isla a bordo de un helicóptero. Los visitantes pueden aprovechar para degustar de la cocina local, o asistir a presentaciones de hula.

1. Kauai, Hawái.

Los enamorados pueden tomar el sol en el Parque Estatal Polihale, nadar o hacer boogie board en Kalapaki, practicar senderismo en Waimea Canyon o navegar en kayak por Garden Island.

