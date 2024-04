Uno de los mejores lugares para viajar con niños en Estados Unidos es California. El Estado Dorado tiene parques de diversiones sorprendentes, playas y bahías donde las actividades al aire libre no terminan.

Si quieres celebrar el Día del Niño, o cualquier otra fecha importante, con tus pequeños, considera las siguientes opciones para vivir unas vacaciones con juegos, diversión y momentos inolvidables.

1. Santa Cruz Beach Boardwalk

Santa Cruz es un pueblo costero de California donde los niños pasarán días increíbles en la playa, pero también en su Beach Boardwalk.

Así como Santa Monica, Santa Cruz tiene un emocionante centro de diversiones junto a la playa con juegos mecánicos que incluyen una montaña rusa, carrusel, paseos acuáticos y otros que te harán gritar. También están instalados puestos de tiro láser, juegos para toda la familia y puestos de golosinas y comida.

Este destino es perfecto para mezclarlo con actividades relajantes para los padres, como un día de spa en alguno de los hoteles o caminatas para ver el atardecer.

2. Disneyland Resort en Anaheim

Disneyland Resort se conforma por dos parques: Disneyland y Disney California Adventure.

Disneyland fue el primer parque de diversiones de The Walt Disney Company, inaugurado el 17 de julio de 1955. Aquí encontrarás el icónico Castillo de la Bella Durmiente y atracciones tan icónicas como I’ts a Small World, Big Thunder Mountain, Space Mountain, Mickey & Minnie’s Runaway Railway, Haunted Mansion y las atracciones de Star Wars Galaxy’s Edge.

Disney California Adventure se distingue por la espectacular montaña rusa Incredicoaster, la rueda de la fortuna Pixar Pal-A-Round y el Pixar Pier. El único parque disney con Avengers Campus y tienes que subir a Mission: Break Out! de Guardians of the Galaxy. No te pierdas las atracciones de Cars Land.

Toda la familia vivirá la magia de Disney y seguramente querrán volver.

Diana Laura Espinoza /Vive USA

3. Universal Hollywood Studios en Los Ángeles

Universal Hollywood Studios en Los Ángeles tiene algunas de las mejores montañas rusas de todo el mundo, el castillo de Hogwarts y su última novedad es Super Nintendo World. Si tu hijo es fan de los videojuegos amará acompañar a Mario, Luigi y la Princesa Peach mientras exploran el Reino Champiñón.

No se pierdan Mario Kart: Bowser’s Challenge, un juego de realidad aumentada donde podrán competir por monedas. Otras atracciones que amarán son DreamWorks Theatre, Fast & Furious - Supercharged!, King Kong 360 3-D y The World-Famous Studio Tour.

Mario Kart: Bowser Challenge se encuentra dentro del castillo de Bowser. Foto: Pamela Benítez/Vive USA

4. SeaWorld en San Diego

Un viaje a San Diego mantendrá las actividades lúdicas a tope con actividades en la playa, una asistencia a un juego de béisbol de los padres de San Diego, avistamiento de leones marinos y si quieres continuar con los parques temáticos tienes que ir a SeaWorld San Diego.

SeaWorld se ha transformado y no sólo ofrece el avistamiento de animales marinos. Hay juegos mecánicos para todas las edades, conciertos al aire libre, muchas estaciones de comida y áreas interactivas para que los más pequeños no pierdan la capacidad de asombro.

5. Puente Golden Gate en San Francisco

El Puente Golden Gate es un ícono de San Francisco, pero toda la familia puede pasar un buen rato en Crissy Field. Caminen por la arena en Baker Beach, alquilen bicicletas para explorar los senderos y salten sobre trampolines en House of Air.

Golden Gate Bridge /iStock/ bluejayphoto

6. Aventuras en Sonoma

El condado de Sonoma está asociado a las experiencias de vino, pero también es todo un terreno de aventura. Vayan a Sonoma Zipline Adventures para divertirse en las tirolesas o trepen los puentes colgantes.

También pueden cruzar tirolesas y puentes colgantes en medio de la oscuridad en Night Flight Tour. Será una oportunidad para ver las estrellas desde lo alto de los árboles. La experiencia se ofrece cada sábado por la noche en Sonoma Zipline Adventures por $149 dólares.