Diferencias entre el Día de Acción de Gracias de EU y Canadá

El Día de Acción de Gracias está próximo a celebrarse en Canadá y Estados Unidos, pero en diferentes fechas.

Si bien esta celebración marca el inicio de las fiestas navideñas y el final de las cosechas; ambas naciones la reconocen en diferentes días, con casi un mes y medio de diferencia y ambas presumen de tener su propia versión del origen, así como la forma en que lo festejan.

A continuación te dejamos con sus respectivas diferencias.

Aunque se pensaría que Estados Unidos tuvo la premisa de la celebración, Canadá vio los inicios del Día de Acción de Gracias en el siglo XVI, casi cuatro décadas antes que su contraparte estadounidense, cuando en 1621 se hizo una reunión en Plymouth, Massachusetts para poner en marcha la versión estadounidense.

De acuerdo con National Geographic, el Día de Acción de Gracias canadiense inició con un festín de galletas, carne salada y guisantes en 1578 cuando Sir Martin Frobisher zarpó de Inglaterra al Norte de Canadá.

A su llegada, Frobisher y sus hombres participaron y comieron en un servicio de la Iglesia de Inglaterra con Mayster Wolfall, un predicador angelicano que pronunció un sermón exhortándolos a agradecer a Dios por hacerlos llegar a Canadá.

Años después, este día de agradecimientos y festines coincidieron con el tiempo de cosecha de otoño y las fiestas Ordre de Bon Temps ordenadas por Samuel de Champlain, un francés que llegó a Nueva Escocia tras sobrevivir a un brote de escorbuto en Île-Ste-Croix.

Cabe resaltar que en Canadá llega antes la temporada de cosecha que en Estados Unidos sólo por el hecho de que está más al norte.

Canadá unió varias acciones de gracias para celebrar importantes eventos como el final de la guerra de 1812, entre sus festejos se introdujo el pavo y la calabaza originarios de Nueva Inglaterra y se unificaron a partir de oraciones.

Fue hasta 1957 que el parlamento de Canadá fijó la fecha anual como el segundo lunes de octubre.

