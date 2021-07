Disney World en Florida modificará sus celebraciones de Navidad

Las tradicionales celebraciones de Navidad sufrirán modificaciones este 2021 en Disney World, Florida, y por segundo año consecutivo no se realizará la Mickey's Very Merry Christmas Party.

El resort ubicado en Orlando anunció que su festival navideño este año será reemplazado por las Disney Very Merriest After Hours, con lo que se ampliará el horario de operación.

El evento especial de Navidad en el parque temático Magic Kingdom se realizará en noches selectas del 8 de noviembre al 21 de diciembre.

Después del cierre del parque, los visitantes que adquieran sus boletos tendrán cuatro horas para disfrutar de 20 atracciones con menos filas de lo habitual y el espectáculo de fuegos artificiales Minnie's Wonderful Christmas Fireworks.

Disney World, en Florida, venderá una cantidad limitada de boletos para las Disney Very Merriest After Hours, por lo que será necesario adquirir las entradas lo más pronto posible.

Los boletos saldrán a la venta en el sitio oficial de Disney en agosto próximo y los huéspedes de los hoteles de Walt Disney Resort también podrán adquirirlos de forma anticipada.

Como parte de las festividades, después del atardecer, en el icónico Castillo de Cenicienta ofrecerá un espectáculo de proyecciones especiales, casi todas las noches de la temporada, a partir del 12 de noviembre.

Además, las decoraciones navideñas llegarán a Disney World las bebidas y alimentos de temporada, así como souvenirs especiales.



En Disney's Hollywood Studios también se proyectarán luces en el Tower Hotel y se realizará una caravana navideña con Santa Claus en Hollywood Boulevard. En Disney's Animal Kingdom, el árbol de la vida será adornado para convertirse en un "faro de magia".

En Epcot, entre el 26 de noviembre y el 30 de diciembre se realizará el International Festival of the Holidays, con presentaciones de Voices of Liberty y una gran variedad de platillos de temporada.

Por último, Disney Springs se transformará en un paraíso invernal con luces y decoraciones navideñas, así como una gran variedad de productos especiales de Disney.



