¿Estás pensando en jubilarte en Estados Unidos y disfrutar de una nueva etapa sin gastar una fortuna? Una clasificación de U.S. News & World Report reveló cuáles son los mejores lugares para pasar los años de retiro en 2027, tomando en cuenta factores como el precio de las viviendas, el costo de vida, los servicios médicos y la calidad de vida.

Midland, Michigan, ocupa el primer lugar, gracias a sus costos de vivienda por debajo del promedio nacional y sus condiciones favorables para los jubilados. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

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Para elaborar el listado, U.S. News evaluó más de 850 ciudades estadounidenses y seleccionó las 250 mejor posicionadas . La clasificación considera seis factores: calidad de vida, asequibilidad, atención médica, impuestos para jubilados, población y migración de adultos mayores, así como oportunidades laborales, según su metodología.

Este año, la publicación dio mayor importancia a la capacidad económica de los residentes, ante el creciente interés por encontrar comunidades donde los ahorros para el retiro rindan más.

Midland, Michigan, se quedó con el primer puesto por segundo año consecutivo. Esta ciudad tiene aproximadamente 42 mil 800 habitantes, de los cuales alrededor del 21% tiene 65 años o más. Su valor medio de vivienda es de 206 mil 176 dólares, frente a los 359 mil 870 dólares del promedio nacional, mientras que el alquiler mensual promedio ronda los 790 dólares.

En segundo lugar aparece Homosassa Springs, Florida, donde las viviendas tienen un valor medio de 219 mil 352 dólares y la población mayor de 65 años representa cerca del 30%.

El tercer lugar corresponde a Weirton, Virginia Occidental, una alternativa especialmente atractiva por sus bajos costos inmobiliarios: el valor medio de sus viviendas es de apenas 124 mil 681 dólares y el alquiler mensual promedio es de 548 dólares.

En el cuarto puesto aparece The Woodlands, Texas, una comunidad más grande y con mayores ingresos familiares, pero también con viviendas mucho más caras: su valor medio alcanza los 472 mil 814 dólares. Spring, también en Texas, ocupa el quinto lugar, con un valor medio de vivienda de 249 mil 404 dólares y un alquiler mensual de mil 328 dólares.

¿Cuáles son las otras cinco ciudades recomendadas para jubilarse?

La clasificación continúa con comunidades de otros estados que ofrecen distintas alternativas para quienes buscan tranquilidad, servicios y costos accesibles. ¿Piensas mudarte tras tu jubilación? Estos son los puestos del sexto al décimo lugar: