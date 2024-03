El 8 de abril de 2024 ocurrirá el evento astronómico más esperado de todo el año. Un eclipse total solar será visible en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el Instituto de Geofísica de la UNAM, “México tendrá las mejores condiciones climáticas para su observación y la duración de la fase total del eclipse será mayor en México”, por lo que ya le llaman el Gran Eclipse Mexicano.

¿Dónde se verá el Eclipse Total Solar en México?

El mejor lugar de México para ver el eclipse total solar será el puerto de Mazatlán. Los cálculos astronómicos indican que el eclipse iniciará a las 9:51:23 am. “La fase total del eclipse empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am. Así, en Mazatlán, el eclipse total durará 4 minutos con 20 segundos. Esta duración es la mayor en todo el continente”, apunta la UNAM.

“Contando las etapas parcial y total, la duración del eclipse será de 2 horas y 41 minutos. El eclipse terminará a las 12:32:09 pm.”, agregan.

Otras ciudades mexicanas donde se verá el eclipse total solar son Durango, Torreón y Monclova.

¿Dónde se verá el eclipse total solar en Estados Unidos?

El eclipse total solar de 2024 también será visible en Estados Unidos en una franja que se extenderá desde Texas hasta Maine. De manera parcial, el eclipse será visible en 48 estados de la Unión Americana.

De acuerdo con la NASA, después de México, el eclipse seguirá su trayectoria por Estados Unidos, ingresando a Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine.

Los astrónomos de la NASA remarcan que partes de Tennessee y Michigan también experimentarán el eclipse solar total.

“El eclipse ingresará a Canadá por el sur de Ontario y continuará a través de Quebec, Nuevo Brunswick, la Isla del Príncipe Eduardo y Cabo Bretón. El eclipse saldrá de América del Norte continental por la costa atlántica de Terranova, Canadá, a las 5:16 pm NDT”, sostienen.

¿A qué hora y en qué ciudades se verá el Eclipse Total Solar en Estados Unidos?

Esta tabla de la NASA indica las principales ciudades de Estados Unidos donde se verá el eclipse, el inicio del eclipse parcial, el punto máximo y la hora en la que termina.

Ubicación Comienzo parcial Máximo Termina Dallas (Texas) 12:23 p. m. CDT 1:42 p. m. CDT 3:02 pm CDT Idabel (Oklahoma) 12:28 p. m. CDT 1:47 p. m. CDT 3:06 pm CDT Little Rock (Arkansas) 12:33 p. m. CDT 1:52 p. m. CDT 3:11 pm CDT Poplar Bluff (Missouri) 12:39 p. m. CDT 1:56 p. m. CDT 3:15 pm CDT Paducah (Kentucky) 12:42 p. m. CDT 2:01 p. m. CDT 3:18 p. m. CDT Carbondale (Illinois) 12:42 p. m. CDT 2:01 p. m. CDT 3:18 p. m. CDT Evansville (Indiana) 12:45 p. m. CDT 2:04 p. m. CDT 3:20 pm CDT Cleveland (Ohio) 1:59 p.m.EDT 3:15 p.m.EDT 4:29 p.m.EDT Erie (Pensilvania) 2:02 p.m.EDT 3:18 p.m.EDT 4:30 p.m.EDT Búfalo (Nueva York) 2:04 p.m.EDT 3:20 p.m.EDT 4:32 p.m.EDT Burlington (Vermont) 2:14 p.m.EDT 3:27 p.m.EDT 4:37 p.m.EDT Lancaster (NewHampshire) 2:16 p.m.EDT 3:29 p.m.EDT 4:38 p.m.EDT Caribú (Maine) 2:22 p.m.EDT 3:33 p.m.EDT 4:40 p.m.EDT

Horarios del Eclipse Total Solar. NASA