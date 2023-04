Durante el Día de la Tierra, el 22 de abril de 1998, Walt Disney World Resort invitó a los visitantes a descubrir un parque temático único en su clase para inspirarse con la magia del mundo natural.

La inauguración del parque temático de Disney's Animal Kingdom presentó una forma totalmente nueva para apreciar, disfrutar e interactuar con los animales, mientras compartía nuevas e increíbles historias que celebran nuestra relación con el medio ambiente.

El cuarto parque temático de Walt Disney World también fue el más grande de Disney , con una extensión de más de 202 hectáreas, agregando un nuevo atractivo a Florida Central como uno de los principales destinos turísticos del mundo.

Disney’s Animal Kingdom es un parque temático único en su tipo

Disney's Animal Kingdom combinó el amor de Walt Disney por los animales, reales e imaginarios, con emocionantes atracciones, espectáculos teatrales y personajes de entretenimiento.

Ciertamente hubo, y aún hay, encuentros impresionantes con animales, desde aventuras en un safari africano hasta un sendero místico y serpenteante que lleva a los visitantes a una emocionante búsqueda de tigres, hasta espectáculos en vivo que destacan el comportamiento y la belleza de los animales, y mucho más.

Este parque también fue una forma para que Disney inspirara a las personas con la espectacular amplitud y belleza de la naturaleza y los animales a través del poder del entretenimiento y las atracciones, incluido un viaje divertido en 3D al mundo de los insectos (It’s Tough to Be a Bug!), un grandioso musical que celebra el círculo de la vida (Festival of the Lion King) y encuentros con personajes favoritos.

Todo en Disney's Animal Kingdom se inspira en la naturaleza y el mundo animal. Por ejemplo, el ícono del parque, el imponente Árbol de la Vida, presenta 337 animales esculpidos en su tronco. Del mismo modo, la arquitectura, los postes de luz, los bancos y muchos otros elementos presentan diseños de animales que van desde lo sutil hasta lo dramático. En ningún otro lugar se celebra a los animales con tanta riqueza y creatividad.

Durante los últimos 25 años, el parque ha evolucionado continuamente con nuevas atracciones, entretenimiento e incluso tierras completamente nuevas, como Asia y Pandora - The World of Avatar, lo que brinda a los visitantes nuevas razones para asistir a Disney's Animal Kingdom y toda Florida Central una y otra vez.

Las expansiones introdujeron nuevas aventuras salvajes que envían a los visitantes a dar vueltas en un remolino en una balsa de aguas bravas (Kali River Rapids), a una aventura en un tren fuera de control (Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain), a sumergirse en otro espectáculo musical estelar (Finding Nemo: The Big Blue... and Beyond!), volar en un banshee (Avatar Flight of Passage) y explorar una selva tropical bioluminiscente (Na'vi River Journey).

Más de 5 mil Cast Members de Disney's Animal Kingdom continúan hoy con la misión del parque, desde científicos y expertos en el cuidado de los animales, hasta Cast Members que trabajan en operaciones, entretenimiento, mercancía, servicio al huésped, alimentos y bebidas. Ellos se encuentran entre los 75 mil Cast Members que son el corazón de Walt Disney World.

Celebrando el 25° Aniversario del Parque y el Día de la Tierra

Para celebrar el aniversario del parque y el Día de la Tierra, los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de nuevas golosinas por tiempo limitado, productos especiales y apariciones de personajes.

Los visitantes podrán degustar tentadoras delicias como el Colossal Elephant Roll, un rollo de canela gigante con caramelo de plátano, perlas crujientes de chocolate con leche y el logotipo del 25° aniversario en Isle of Java y Kusafiri Bakery solo el 22 de abril; y el 25th Anniversary Alive with Magic Cupcake Vanilla Cake con mousse de toffee de chocolate, crema de mantequilla de chocolate, perlas crujientes de chocolate blanco con el logotipo de chocolate de Alive with Magic 25th anniversary. Llevar la magia de la celebración a casa es fácil con productos conmemorativos como la mini mochila Loungefly del 25° aniversario, prendedores especiales, camisetas, un vaso y más.

Habrá más sorpresas el 22 de abril cuando el parque cumpla oficialmente 25 años. Y, justo a tiempo para las festividades, Moana comenzará a saludar a los visitantes en Discovery Island Character Landing por primera vez ese día.

Ayudando a los Animales que Celebra

Durante los últimos 25 años, Disney ha hecho contribuciones significativas a la preservación, el bienestar de los animales, no solo en el parque temático, sino también en la comunidad, el estado y el mundo.

“En Disney, creemos que construir un futuro más brillante y sostenible comienza imaginando lo que es posible. A través de nuestros programas de conservación y sustentabilidad, tomamos medidas tangibles para inspirar el cambio en todo el mundo”, comenta Dr. Mark Penning, vicepresidente de Animales, Ciencia y Medio Ambiente de los Parques Disney. “Estoy orgulloso de los Cast Members encargados del cuidado de animales, quienes son los conservacionistas más apasionados que conozco y que ponen su corazón en el cuidado de los animales en Walt Disney World todos los días”.

Como institución acreditada de la Association of Zoos and Aquariums (AZA), Disney's Animal Kingdom también ha colaborado con otros miembros de la AZA para ayudar a incrementar las poblaciones de especies en peligro de extinción y la naturaleza, como el rascón de Guam y el martín pescador de Guam.

Siguiendo los planes de supervivencia de especies de la AZA, el parque ha dado la bienvenida al mundo a una variedad de animales en peligro de extinción, incluidos los tigres de Sumatra, los gorilas de las tierras bajas occidentales, los elefantes africanos, los titíes cabeciblancos y los okapi, por nombrar solo algunos. De hecho, el Animal Nutrition Center de Disney ha servido como cocina modelo para otras instalaciones acreditadas por la AZA que han adoptado muchas de las dietas nutricionales desarrolladas específicamente para los animales en Disney's Animal Kingdom.

Hoy, 45 animales que han estado en Disney's Animal Kingdom desde el día de la inauguración o con anterioridad todavía residen en el parque.

El Fondo de Conservación de Disney

Disney's Animal Kingdom y Disney Conservation Fund están profundamente basados en la pasión de Walt Disney y el respeto que demostró por los animales y la naturaleza a lo largo de su vida. Juntos, participan en esfuerzos de investigación y conservación que involucran especies y poblaciones de animales en riesgo.

A través del generoso apoyo de los visitantes de Disney's Animal Kingdom, Disney Conservation Fund ha trabajado con organizaciones conservacionistas líderes en todo el mundo para estabilizar y aumentar las poblaciones de animales en riesgo, incluidas mariposas, corales, monos y tortugas marinas. Desde su creación en 1995, el Disney Conservation Fund ha destinado $125 millones y la experiencia de equipos dedicados de Disney para apoyar a organizaciones que trabajan con comunidades para salvar la vida silvestre, inspirar acción y proteger el planeta.

Para obtener más información sobre cómo Disney ayuda a proteger a las especies en la naturaleza, visita DisneyAnimals.com . Las temporadas uno y dos de "Magic of Disney's Animal Kingdom", que se transmiten en Disney+, brindan a los espectadores un acceso sin precedentes a algunas de las criaturas más raras y hermosas del planeta y la oportunidad de conocer a los expertos en cuidado de animales que han formado lazos notables con los miles de animales del parque.

Los visitantes pueden visitar DisneyWorld.com/AnimalKingdom para obtener más información sobre cómo planificar su asistencia al parque temático Disney's Animal Kingdom.

25 momentos clave en los 25 años de historia del parque: Disney’s Animal Kingdom

22 de abril de 1995 Se estableció el Disney Conservation Fund para comenzar a apoyar la protección de la vida silvestre y los lugares salvajes de todo el mundo.

20 de junio de 1995 Se anuncian los planes para el parque temático Disney's Animal Kingdom. El nuevo parque contará con una combinación de atracciones emocionantes, paisajes exóticos y encuentros cercanos con animales salvajes y promete una experiencia completamente nueva para los visitantes.

4 de agosto de 1995 Se lleva a cabo la inauguración de Disney's Animal Kingdom.

26 de abril de 1997 Dos jirafas reticuladas de dos años, Miles y Zari, son los primeros animales en llegar al parque.

5 de octubre de 1997 Un bebé kudu es el primer animal nacido en Disney's Animal Kingdom.

21 de abril de 1998 Roy E. Disney se une al presidente y director ejecutivo de Disney, Michael Eisner, en la ceremonia de inauguración del parque, la cual presenta un saludo musical a los animales.

22 de abril de 1998 En el Día de la Tierra, Disney's Animal Kingdom abrió sus puertas con una colorida ceremonia celebrando animales reales, antiguos e imaginarios.

Septiembre de 1998 El parque recibe la acreditación de la Association of Zoos and Aquariums (anteriormente American Zoo and Aquarium Association).

1 de marzo de 1999 Se lleva a cabo la gran inauguración de Asia, la cual incluye Kali River Rapids y Maharajah Jungle Trek.

17 de mayo de 2000 Dino-Sue, una réplica exacta del fósil del Tyrannosaurus Rex más grande y completo encontrado hasta ese momento, se exhibe en DinoLand U.S.A.

Octubre de 2000 Conservation Station se convierte en Rafiki’s Planet Watch y continúa compartiendo con los visitantes una mirada en profundidad a los hábitats de los animales en todo el mundo y a la atención veterinaria experta que reciben en el parque.

7 de abril de 2006 Se abre Expedition Everest: Legend of the Forbidden Mountain, emocionando a los visitantes con un viaje de alta velocidad a través de las montañas del Himalaya mientras evitan las garras del mítico Yeti.

22 de abril de 2007 Se lleva a cabo el "Party for the Planet", la celebración anual del Día de la Tierra en el parque.

1 de junio de 2013 Se estrena el programa Wilderness Explorers, permitiendo a los visitantes seguir los pasos de Russell de la película "Up" de Disney Pixar para ganar insignias de aventuras por el parque.

El 27 de mayo de 2016 Abre Tiffins Restaurant y Nomad Lounge, ofreciendo experiencias gastronómicas inmersivas inspiradas en los viajes por el mundo de los creadores del parque.

27 de mayo de 2017 Pandora: The World of Avatar abre como la adición más grande en la historia del parque. Esta tierra galardonada, la cual presenta las montañas flotantes de Pandora y la bioluminiscencia, permite a los visitantes adentrarse en el mundo de "Avatar" de James Cameron.

22 de abril de 2018 El vigésimo aniversario del parque está marcado con el evento "Party for the Planet " en el Día de la Tierra.

18 de noviembre de 2019 Se estrenan nuevas ofertas navideñas que incluyen los títeres artesanales Merry Menagerie en Discovery Island.

11 de julio de 2020 Las flotillas de personajes llegan a lo largo de Discovery River, brindando a los visitantes la oportunidad de ver e interactuar con personajes queridos.

25 de septiembre de 2020 “Magic of Disney’s Animal Kingdom” debuta en Disney+. La docuserie de ocho partes ofrece a los espectadores un pase tras bambalinas de acceso completo para conocer a los expertos en cuidado de animales que han formado vínculos con los miles de animales del parque.

26 de octubre de 2020 Nace Ranger, la primera de tres crías de rinoceronte blanco nacidas en el parque en un período de 13 meses.

15 de septiembre de 2021 Disney's Animals, Science and Environment comienza a participar en el proyecto de investigación de varios años del American Institute of Rhinoceros Science diseñado para garantizar que los rinocerontes prosperen en el cuidado administrado.

10 de junio de 2022 Debuta la puesta en escena musical actualizada de “Finding Nemo: The Big Blue… and Beyond!”

1 de enero de 2023 La temporada 2 de “Magic of Disney’s Animal Kingdom” se estrena en National Geographic, seguida de todos los episodios transmitidos en Disney+ el 4 de enero.

22 de abril de 2023 Disney’s Animal Kingdom celebra 25 años de magia en el Día de la Tierra.