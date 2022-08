¡Es gratis! Horarios, actividades y datos para visitar Little Island en Nueva York

Nueva York es una ciudad que siempre se renueva para el turismo y en tan solo un año Little Island se ha convertido en una de las atracciones favoritas de los viajeros y locales.

Todos los días está repleto de personas que buscan conocer la obra, admirar las vistas de Manhattan y disfrutar del arte en un día soleado.

¿Qué es Little Island y dónde está ubicada?

Little Island es un parque público ubicado en Hudson River Park. La dirección exacta es Pier55 en Hudson River Park, West 13th Street, Nueva York NY 10014.

¿Es gratis? ¿Cuál es su horario?

La entrada a Little Island es completamente gratuita. Sólo se requiere pagar un boleto cuando se asiste a una función en el teatro The Amph; esta actividad se reserva en su página.

El parque abre a las 6:00 am todos los días del año y cierra a la medianoche. Permanece abierto aunque llueva y sólo cerraría en caso de una tormenta de nieve severa o fenómenos meteorológicos extremos.

¿Qué representa Little Island?

El diseño es de Thoma Hitherwick, creador de The Vessel. Busca simular una hoja que flota sobre el agua y la estructura es soportada por 280 pilas que simulan la forma de tulipanes. Su paisaje se forma por colinas ondulantes, caminos sinuosos y vistas deslumbrantes.

Los espacios verdes fueron diseñados por Signe Nielsen, del estudio Mathews Nielsen Landscape Architects. Hay 35 especies de árboles, 65 especies de arbustos y 290 variedades de césped, enredaderas y plantas perennes.

Little Island fue financiada principalmente por la Fundación de la Familia Diller-von Furstenberg. El empresario Barry Diller quería restaurar el muelle con una experiencia inmersiva donde conviven la naturaleza y el arte.

¿Qué hacer en Little Island?

En Little Island de Manhattan puedes pasar una tarde increíble ya sea que vayas con amigos, pareja o solo. Hay talleres de música, danza, teatro, poesía, comedia y arte para todas las edades.

Prepara tu cámara fotográfica para tomar postales de las maravillosas vistas o relájate en sus instalaciones mientras tomas una bebida refrescante. Puedes llevar tu propia comida, pero las bebidas alcohólicas sólo las puedes comprar adentro.

Pasa un rato agradable al comer en los food trucks. Está cerca de la intersección de West Street y 13th Street en Meatpacking District y Chelsea de Manhattan.

Little Island tiene The Amph, un anfiteatro de 687 asientos; The Glade, un escenario más íntimo para 200 visitantes; y The Play Ground, una plaza abierta y espacio de reunión.

El parque cuenta con baños. Sólo están permitidos los animales de asistencia. Es un parque para disfrutar caminando, por lo que no están permitidas las bicicletas o scooters. No se puede fumar y no hay wi-fi abierto.

Otras atracciones cercanas a Little Island son el Museo Whitney de Arte Americano, The High Line, Chelsea Market , City Winery , Pier 57 y Pier 53.