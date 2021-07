Espectáculos de Halloween regresan a parques Universal tras pandemia

Después de haber sido cancelados en 2020 debido a la pandemia por coronavirus, los espectáculos de Halloween están por llegar a los parques temáticos de Universal, tanto en California como en Florida.

Los amantes del cine de terror y festividades escalofriantes verán llegar el Halloween Horror Nights este año con una edición sumamente esperada y aún más aterradora que los años anteriores en Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood.

Así lo anunciaron los parques temáticos luego de haber experimentado un bloqueo el año pasado; según un comunicado, el festival se inaugurará en ambos complejos en septiembre.

“Halloween Horror Nights de Universal Studios, ahora en su trigésimo año, reúne aterradoras casas embrujadas, siniestras zonas de miedo, entretenimiento en vivo escandaloso y algunas de las atracciones más emocionantes del parque”, se lee en el sitio web del parque de Florida.

La experiencia en este parque estará a cargo de Jack el payaso (Jack the Clown), mientras que en California el protagonista será un laberinto aterrador inspirado en The Hill of Hill House, con habitaciones y pasillos de “pesadilla”, además de zonas de miedo “siniestras”, entretenimiento en vivo y más.

Otras atracciones terroríficas del festival estarán inspiradas en The Texas Chainsaw Massacre, The Bride of Frankenstein y Beetlejuice.

Este tipo de eventos temáticos no se recomiendan en menores de 13 años ya que pueden ser "intensos" para los niños, advierten los parques.

¿Cuándo será el Halloween Horror Nights?

En Universal Studios Orlando la experiencia iniciará el próximo 3 de septiembre al 31 de octubre de 2021 con noches seleccionadas; Universal Studios Hollywood inaugurará Halloween Horror Nights el 9 de septiembre y se extenderá hasta el 31 también con noches seleccionadas.

¿Cuánto costará el Halloween Horror Nights?

Halloween Horror Nights en Orlando:

Entradas única noche - $52 dólares en noches selectas y con reservación en línea.

Paquete de hotel y entrada - $149 dólares por noche, por persona o por familias de hasta cuatro personas.

Pase exprés de Halloween Horror Nights - $90 dólares + impuestos.

Halloween Horror Nights Hollywood:

Es necesario registrarse en el sitio web de Universal Studios Hollywood para recibir un correo cuando se anuncien la venta de los boletos y precios, ya que actualmente no hay información disponible.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí