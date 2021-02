Esta app agiliza tu proceso de entrada al viajar a Estados Unidos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lanzó una aplicación para dispositivos móviles que agiliza los viajes, la entrada y todo lo relacionado con el proceso aduanal para ingresar a Estados Unidos.

Entre las principales funciones de la app CBP One se encuentra la programación de citas para trámites de la Oficina de Aduanas, la notificación de la llegada al país y el llenado de documentos.

La aplicación no sólo agiliza los ingresos de turistas, también de operadores de autobuses, pilotos y choferes de camiones comerciales que deben pasar a Estados Unidos por fines laborales.

CBP One guía a cada usuario por las funciones que requiere según las necesidades de su tipo de viaje. Por ejemplo, los transportistas pueden programar citas para la inspección de productos perecederos, para que pasen menos tiempo en las filas de revisión en la frontera.

Los turistas pueden usar la app para tramitar el permiso I-94, el requisito para los viajeros que ingresan por un puerto de entrada terrestre y viajarán a más de 40 kilómetros lejos de la frontera o su estancia en Estados Unidos será de más de 30 días.

Say hello to the new CBP One™ app.



This free app offers a single point of entry for travelers and stakeholders to access CBP mobile applications and services, with additional features being added soon.



