La vacuna con la que no podrías ingresar a Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos alista restricciones de viaje para las personas que recibieron el esquema completo de la vacuna contra Covid-19 desarrollada en Rusia, bajo el nombre de Sputnik V, de acuerdo con información del diario The Washington Post.

La administración de Joe Biden anunció la semana pasada que requerirá que todos los viajeros internacionales cuenten con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus para ingresar al país, a partir de noviembre.

Antes de tomar un vuelo a la Unión Americana, los extranjeros deberán mostrar su comprobante de vacunación, como parte del nuevo sistema de viaje.

De acuerdo con The Washington Post, el sistema excluiría a millones de personas que fueron inmunizadas con la fórmula Sputnik V en Rusia y otros países del mundo, como México, Argentina y Bolivia.

Según datos de la Secretaría de Salud federal, México ha recibido 6 millones 900 mil dosis de la vacuna rusa, aunque no ha informado cuántas personas ya tienen el esquema completo.

El gobierno de Biden no ha confirmado la información ni ha precisado las alternativas para los viajeros vacunados con la Sputnik V.

El nuevo sistema también afectaría a los países que van retrasados en la aplicación de las vacunas contra Covid-19.

