Exhibiciones, museos y vida marina; las nuevas atracciones imperdibles de California

SACRAMENTO, Calif. (Enero 2021) El 2022 llegará a California con una amplia gama de nuevas atracciones para que los viajeros puedan redescubrir el “Golden State” una y otra vez, tales como emocionantes experiencias en parques temáticos aunado a su siempre rica oferta cultural y de entretenimiento.

“California está abierta a los negocios y continúa creando vivencias innovadoras para cada tipo de visitante, mostrando su espíritu emprendedor y la actitud Dream Big que atrae a los viajeros año tras año”, asegura Caroline Beteta, presidenta y directora ejecutiva de Visit California. "Con tantas ofertas nuevas para explorar, este es el momento perfecto para planear un viaje a California".

Presidio Tunnel Tops

Construido en la parte superior de los túneles de la autopista Presidio Parkway, el sitio Presidio Tunnel Tops comprende casi seis hectáreas de nuevo parque nacional, que se inaugurará el mes de mayo.

Diseñado por James Corner Field Operations (la empresa detrás de la High Line de Nueva York), Presidio Tunnel Tops contará con impresionantes vistas panorámicas del puente Golden Gate y de la ciudad así como senderos y jardines, además habrá un welcome center con venta de comida y servicios para los visitantes, círculo de fogatas, áreas de picnic y más.

Los visitantes pueden aprender sobre la naturaleza, explorar y divertirse en Crissy Field Center ampliado, el área de juegos natural "Outpost" y la nueva Field Station.

Destination Crenshaw, lleno de vida

Crenshaw Boulevard, conocida como la columna vertebral de la comunidad afroamericana de Los Ángeles, está experimentando una transformación en su infraestructura que impulsará a la comunidad a través del desarrollo económico, la creación de empleos y la curación ambiental, al tiempo que eleva su arte y cultura.

Al finalizar la transformación en 2022, Destination Crenshaw será un corredor comercial próspero que contará con espacios comunitarios y parques de bolsillo con una arquitectura impresionante, cientos de árboles recién plantados y más de 100 obras de arte hechas sobre pedido.

Inauguración de Agua Caliente Cultural Plaza

Agua Caliente Cultural Plaza en el centro de Palm Springs, contará con el Museo Cultural Agua Caliente, el Spa en Séc-he y un Oasis Trail al aire libre. El museo celebrará la historia, la cultura y la actualidad de la Banda Agua Caliente de indios Cahuilla, y su spa de última generación exhibirá el antiguo manantial mineral Agua Caliente de la tribu.

La inspiración para el diseño de la Plaza incluye las tradiciones de Agua Caliente tales como el tejido de cestas y cerámica, decoradas con elementos que se encuentran en la naturaleza.

Australia llegará al zoológico de Santa Bárbara

En enero de 2022, el zoológico de Santa Bárbara abrirá el Australian Walkabout, un hábitat de 15,000 pies cuadrados (4.5km aprox.) diseñado para transportar a los visitantes a Down Under, sitio donde pueden caminar entre canguros, emús y aves nativas australianas. Australian Walkabout Capital recordará a los visitantes la importancia de la conservación a nivel local y global.

Exhibición de aguas profundas del Acuario de la Bahía de Monterey

La próxima primavera, el Acuario de la Bahía de Monterey exhibirá Into the Deep: Exploring Our Undiscovered Ocean donde mostrará al público los fascinantes animales de las profundidades marinas como las medusas de panza ensangrentada que habitan toda la costa de Monterey.

La exhibición pionera trae animales a la superficie con submarinos robóticos que navegan en la oscuridad total. La innovadora tecnología del Monterey Bay Aquarium imita las condiciones de las profundidades marinas para explorar sin límites.

Pequeños pingüinos azules llegarán al acuario Birch en Scripps

Para recibir el verano, el Acuario Birch perteneciente a Scripps Institution of Oceanography, UC en San Diego dará la bienvenida a los pequeños pingüinos azules de la familia Beyster.

Los pequeños pingüinos azules pesan entre cinco y seis kilos y son los más pequeños del mundo. En esta nueva exhibición de más de 800 metros cuadrados, única en el oeste de los Estados

Unidos, los visitantes observarán a los pingüinos socializar, interactuar y construir sus nidos. La exhibición también incluirá una cueva de descubrimiento para que los niños observen de cerca a los pequeños pingüinos azules en tierra y dentro de las madrigueras de anidación.

Museo Comic-Con

La fase uno del nuevo Museo Comic-Con localizado en Balboa Park abrió en noviembre de 2021, lo que permite a los visitantes ver exhibiciones emocionantes y divertidas, arte e imágenes conectadas a los cómics y al arte popular mientras sirve como un lugar de encuentro para los fanáticos.

La gran inauguración del museo de tres pisos está programada para julio de 2022 e incluirá un espacio de exhibición interior ampliado y áreas educativas. Los visitantes del museo pueden esperar 25,000 pies cuadrados (7.25 km 2) dedicados a exhibiciones rotativas; un centro educativo de 6,000 pies cuadrados (1.8 km 2); una sala de video 4K y un espacio para presentaciones; una tienda de regalos llena de cómics, novelas gráficas y más, así como laboratorios, clases y seminarios centrados en el aprendizaje.

Nueva ubicación del Museo de Arte de Orange County

El nuevo hogar del Museo de Arte de Orange Couty (OCMA) en el campus de la SCFTA está programado para abrir en octubre de 2022. El moderno edificio de 53,000 pies cuadrados (poco más de 16 km 2) duplicará el tamaño de la ubicación anterior y ofrecerá una emocionante experiencia interior y exterior.

El año inaugural de programación traerá de vuelta la “Bienal de California”, con la curaduría de Elizabeth Armstrong, Essence Harden y Gilbert Vicario. Como un guiño a las 13 fundadoras de OCMA, la exhibición de la colección inaugural será “Trece mujeres”, organizada por la nueva presidenta y directora ejecutiva, Heidi Zuckerman.