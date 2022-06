Experiencias y atracciones de Universal Hollywood para disfrutar en vacaciones de verano

Universal Studios Hollywood, en California, se está preparando para recibir a sus miles de fanáticos durante esta temporada vacacional de verano con decenas de atracciones, experiencias y sorpresas temáticas.

El parque temático tendrá disponible sus atracciones más icónicas que incluyen éxitos en taquilla hechos atracciones físicas como Harry Potter, los Minions y Mi villano favorito, así como Jurassic World, ahora que está dominando los cines a nivel internacional con la entrega de su franquicia.

De hecho Jurassic World Dominion es el pretexto perfecto para disfrutar de la sección temática The Ride, donde los invitados experimentan una batalla épica entre Indominus rex y Tyrannosaurus rex.

Otro atractivo es el The Secret Life of Pets: Off the Lash!, inspirado en su totalidad en la aclamada película La vida secreta de tus mascotas, donde los personajes principales, Max, Duke, Gidget y Snowball llevan a los huéspedes en un paseo temático por las calles de la ciudad de Nueva York.

Este verano regresará The Nighttime Lights at Hogwarts Castle, una exhibición de proyección de luces y efectos especiales con el telón de fondo del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería de Harry Potter.

La atracción mostrará las cuatro casas de Hogwarts: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin, acompañadas de un arreglo musical especial basado en las partituras originales de las películas.

Los amantes del cine en general también podrán divertirse y crear recuerdos a través de un paseo guiado por los famosos estudios de la empresa.

El famoso Studio Tour ofrece una mirada real entre bastidores a los secretos de la realización de películas. Los visitantes pueden experimentar el set de películas callejeras más grande en la historia de Hollywood construido con la asesoría creativa del propio productor Steven Spielberg.

Entre las sorpresas que prepara el parque se incluye la presentación extendida de los Minios en el Universal Plaza, entre el 27 de junio y 17 de julio, para celebrar el estreno mundial de la película Minions: The Rise of Gru, el próximo 1 de julio.

Hablando de los Minions, Universal Studios Hollywood ofrecerá experiencias y atracciones en Despicable Me Minion Mayhem, la zona exclusiva de la franquicia. Las experiencias se llevarán a cabo durante gran parte del verano hasta el 14 de agosto.

Para cerrar el día de diversión y alegría, Universal Studios tiene planeado ofrecer espectáculos visuales de efectos especiales dentro del parque basados en sus éxitos en taquilla entre el 1 de julio y el 14 de agosto.

¿Cuánto cuesta visitar Universal Studios Hollywood?

Universal Studios Hollywood ofrece una amplia variedad de tipos de paquetes, según los gustos de cada invitado. Las entradas compradas en línea tienen beneficios como descuentos para residentes o para asistir uno o dos días seguidos.

A continuación te dejamos sus ofertas disponibles en su sitio web.

- Residente de California 1 día

Desde $104. Los precios de los boletos en línea varían según el día y la temporada.

- Residente de California Universal Express

Desde $179. Los precios de los boletos en línea varían según el día y la temporada.

- Entrada general de 1 día

Desde $109. Los precios de los boletos en línea varían según el día y la temporada.

- Expreso universal

Desde $189. Los precios de los boletos en línea varían según el día y la temporada.

- Entrada general de 2 días

Desde $149. Los precios de los boletos en línea varían según el día y la temporada.

- Experiencia VIP

Desde $379. Incluye entrada de un día al parque con acceso ilimitado por cada atracción, además de aperitivos, comida gourmet, servicio de estacionamiento y más.